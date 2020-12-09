Итальянские корабли присоединились к учениям операции IRINI в Средиземном море

Брюссель, 9 декабря. Флагман военно-морской операции Евросоюза IRINI и греческий миноносец «Адриас» провели проходные учения (PASSEX) с участием двух итальянских военных кораблей, авианосца «Гарибальди» и фрегата «Бергамини», в Средиземном море.
ЕС регулярно организовывает подобные тренировки, главной целью которых является повышение оперативной совместимости, улучшение понимания и усвоение передового опыта. Помимо прочего, маневры помогают укрепить сотрудничество в морской сфере между Военно-морскими силами, участвующими в операции IRINI.
The Irini’s #Flagship, the #Greek #ADRIAS, conducted a passex exercise in the #MED with two #Italian warships, ITS #Bergamini and ITS #Garibaldi. Op. #IRINI continues to seek interoperability with #EU navies to grant the #MaritimeSecurity in the MED. News????https://t.co/WXsxMkGC5G pic.twitter.com/603SKCURYz— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) December 9, 2020
Весной 2020 года Евросоюз запустил новую миссию в Средиземном море. IRINI помогает контролировать выполнение оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении Ливии. В конце ноября штурмовики операции хотели осмотреть турецкое судно, поскольку поступила информация о возможном провозе боеприпасов на территорию североафриканской страны.
Однако Анкара не только запретила проверить корабль Roseline-A на контрабандную перевозку оружия, но и отдала командованию судна распоряжение о продолжении движения в сторону Мисураты. Кроме того, Турция потребовала завершить европейскую операцию в Средиземном море и назвала пиратством действия штурмовиков IRINI.
Ранее ФАН сообщал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган игнорировал запросы операции IRINI перед обыском судна Roseline-A. Напомним, Анкару неоднократно обвиняли как в поставках вооружения, так и в переброске иностранных наемников, которые впоследствии выступают на стороне боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.