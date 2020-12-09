Подавляющий коронавирус препарат разработали в больнице Пятигорска

Пятигорск, 9 декабря. Российские медики разработали препарат, который подавляет вирусную активность COVID-19. Его уже исследовали на токсичность в институте имени Гамалеи.

По данным ставропольского министерства здравоохранения, разработкой препарата занималась группа медиков из городской клинической больницы Пятигорска. Исследования показали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка понижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток, не подвергавшихся воздействию препарата.

При разработке использовался метод лечения, подразумевающий блокировку вирусной РНК за счет добавления в одноцепочную макромолекулу второй цепи. Пятигорским медикам удалось подобрать цепочку, которая блокировала бы РНК вируса SARS-CoV-2.

Сейчас исследователи ведут переговоры с фармацевтическими компаниями и государственными венчурными фондами, чтобы приступить к этапу доклинических испытаний. В Минздраве Ставрополья выражают надежду, что открытие врачей приведет к внедрению в медицину эффективного препарата от коронавируса.

До этого иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что прием иммуносупрессивных препаратов является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Эти лекарства, по его словам, подавляют все виды иммунитета.