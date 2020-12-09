Московские рестораторы с пониманием отнеслись к введенным ограничениям по COVID-19

Москва, 9 декабря. Власти считают, что все рестораторы относятся к введенным в Москве из-за коронавируса ограничениям с пониманием, сообщили в Департаменте торговли и услуг Москвы.

«Все прекрасно понимают все меры, которые мы направили; в Москве действуют ограничения для ресторанов, что в 23:00 они заканчивают обслуживание, и, к сожалению, в новогоднюю ночь ни один ресторан работать не будет, — приводит слова главы Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка «Россия 24».

По его словам, предприниматели знают об эпидемиологической обстановке в столице и реагируют на требования властей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения, введенные властями Петербурга, адекватны в складывающейся эпидемиологической ситуации. На встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым Попова отметила важность соблюдения принятых решений.