Политолог объяснил, почему Армения имеет все шансы для развития

Директор Института Кавказа в Ереване, политолог Александр Искандарян уверен, что несмотря на поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах и недружественное окружение в лице Турции и зависимой от нее Грузии, Армения имеет все шансы для полноценного развития.

«Я могу перечислить несколько десятков стран, которые существуют десятками или сотнями лет, при том, что они не самые крупные в мире и окружены не самыми благоприятными соседями. И тем не менее они существуют», — заявил Александр Искандарян в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Новый мир».

Эксперт отверг возможность протектора над Арменией со стороны Турции или какого иного государства.

«Я не понимаю, что такое протекторат, если мы говорим о современных условиях, в которых существует государство», — пояснил он.

Политолог уверен, что у граждан Армении достаточно сил и ресурсов, чтобы обеспечить независимость и полноценное развитие как самой Армении, так и территории Нагорного Карабаха, не перешедшей под контроль Азербайджана.

«Армения никогда не была как Азербайджан. Во время Первой карабахской войны 1991-1994 годов разница потенциалов между республиками была больше, чем сейчас. У Армении не было сухопутной связи с Карабахом, очень многие регионы, которые даже сейчас после войны находятся под управлением НКР, не находились там. Не было дорог и так далее. Все будет зависеть от того, как будет осуществляться управление республикой. НКР выходила на хорошие экономические показатели, но теперь о многом придется забыть, потому что многое осталось на территориях, которые заняты Азербайджаном, электростанция, например. Но тут сработает то, что в Армении принято считать Нагорный Карабах как часть социума, это единое культурное пространство», — заявил политолог.

Политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев ранее заявил в эфире Медиагруппы «Патриот», что несмотря на возросшую активность Турции в Закавказье, Армения никогда не перейдет под ее полный контроль.