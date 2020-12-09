«Хайят Тахрир аш-Шам»: как бывшая «Джебхат ан-Нусра» движется к легализации

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С момента разрыва связей с «Аль-Каидой»1 бывшая «Джебхат ан-Нусра»1 (обе организации запрещены в РФ) позиционирует себя защитниками сирийского народа от тирании. Формально группировки не существует с лета 2016 года: сперва название сменилось на «Джебхат Фатх аш-Шам»1, еще через полгода она растворилась в коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам»1.

В террористической организации заявляют, что «у них нет запрета по налаживанию диалога с другими странами» и дают интервью иностранным СМИ. Кроме того, у бывшей «Нусры» даже есть свои квазигосударственные институты, создающие видимость налаженной жизни в Большом Идлибе.

В рамках проекта «Антитеррор» редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает о ширме для «Хайят Тахрир аш-Шам» — «Сирийском правительстве спасения».

С объявлением о своей трансформации из «Джебхат Фатх аш-Шам» в «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) в январе 2017 года, бывшая «Джебхат ан-Нусра» стала играть ведущую роль в антиправительственном движении на севере Сирии. Затем, в июле 2017-года, ХТШ нанесла поражение «Ахрар аш-Шам», своим некогда союзникам, а в то время — главным соперникам.

Дезертирство и междоусобица с другими фракциями сократили численность ХТШ и площадь подконтрольных ей территорий в начале 2018 года, но через год группировке удалось восстановиться, одержав победу над одними соперничающими формированиями боевиков и вытеснив других в контролируемые Турцией северные районы провинции Алеппо.

И хотя сперва ХТШ уступила часть периферии, группировке удалось сохранить ключевую территорию: густонаселенные стратегически важные и прибыльные районы на северо-западе страны. К началу 2018 года «Хайят Тахрир аш-Шам» заняла 80% так называемого «Большого Идлиба» — неподконтрольных правительственным силам частей провинций Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Под контроль организации перешел пограничный переход Баб-эль-Хава, через который в Большой Идлиб поставляется гуманитарная помощь и передается провиант из Турции. Впоследствии ХТШ заняла всю северо-западную часть сирийско-турецкой границы вместе с размещенными вдоль нее лагерями беженцев. После окончания череды междоусобиц бывшая «Нусра» заняла столицу провинции Идлиб, ключевые перекрестки дорог и коридоры, ведущие на подконтрольные Дамаску земли.

Группировка также сохранила значительное присутствие во многих районах за пределами своей основной территории, но все еще находится в процессе установления более эффективного контроля, включая ассимиляцию местных органов управления и создание военного присутствия.

Заявленная миссия ХТШ заключается в «объединении [сирийской оппозиции] для сохранения завоеваний революции и джихада», реализации целей восстания, которые по мнению руководства группировки заключаются в свержении «режима» и создании государства, основанного на нормах ислама.

С момента своего создания ХТШ не признает авторитет руководства сирийской оппозиции, «Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил», а также признанного оппозицией Временного правительства Сирии.

Группировка продолжает периодически вступать в столкновения с правительственными войсками на окраинах Идлиба и подчеркивает свою жизненно важную роль в защите северо-запада страны. Тем не менее, цели боевиков не являются исключительно военными. ХТШ все больше и чаще сосредотачивает свои усилия на проекте построения государства, основанного на нормах ислама. Но этот проект не столько про «борьбу с режимом», сколько про стремление легитимизироваться.

В сентябре 2017 года в Идлибе прошла «Главная сирийская конференция по гражданскому управлению на освобожденных землях». По результатам мероприятия, было сформировано учредительное собрание и назначен премьер-министр будущего правительства. Главными организаторами были сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзники.

Участники конференции признали «исламское право единственным источником законодательства», согласились с «необходимостью сохранения самобытности сирийского мусульманского народа», со «свержением незаконного режима со всеми его символами и опорами и привлечением его к ответственности за совершенные им преступления, а также освобождением сирийской территории от всех оккупационных сил, расширением сферы безопасности и распространением правосудия в освобожденных районах».

Временное правительство Сирии отвергло итоги конференции — его президент Джавад Абу Хатаб назвал ее «декларацией проекта «Идлибстан». Курдские «Сирийские демократические силы» в Эль-Камышли и Африне поддержали Абу Хатаба.

Через два месяца участники Главной конференции сформировали «Сирийское правительство спасения», которое де-факто стало третьим в стране после официального Дамаска и оппозиционного Временного правительства Сирии, поддерживаемого Турцией.

В декабре руководство новой структуры предъявило органам временного правительства ультиматум, в котором потребовало прекратить свою деятельность и покинуть территории на северо-западе Сирии в течение 72 часов или «понести ответственность» за невыполнение требований.

HTS-supported "Salvation Government" in Idlib threatens the "Syrian Interim Government" to close all of their offices in the liberated areas within 72 hours or face the consequences. pic.twitter.com/X7oUDpf57M — Ibn Nabih (@IbnNabih1) December 12, 2017

Ультиматум стал одним из предпринятых ХТШ шагов по монополизации власти на северо-западе Сирии. Достигалось это путем ликвидации политических и военных соперников — от вооруженных группировок до местных оппозиционных советов.

На примере международной террористической организации «Талибан»1 (запрещена в РФ) стало ясно, что в сегодняшних реалиях существует возможность легализации самых, казалось бы, непримиримых группировок. Представители движения спокойно отправляются на международные конференции, их рассматривают в качестве партнеров по диалогу и участников мирного урегулирования в Афганистане. Легализация «Талибана» стала прецедентом и сигналом другим террористам: политики готовы договариваться с любыми группировками, если те достаточно влиятельны.

The same Taliban who flog and stone women to death in public back in #Afghanistan are so enthusiastically giving interviews to women in Moscow.



They kill women, children and defenseless civilians just for power, in the name of Islam. pic.twitter.com/tQhAcxyQ6o — Saleem Javed, MD (@mSaleemJaved) May 30, 2019

И ХТШ уверенно считывает этот сигнал — та же Турция уже ведет с ними диалог.

Когда в 2017 году были достигнуты договоренности о допуске турецких войск в Идлиб, армейские подразделения сопровождали боевики ХТШ по согласованным с руководством организации маршрутам.

Turkish military, a NATO force, patrol around Idlib with what I guess it is a pickup of al-Qaeda-affiliated HTS in the back ... Turkey is literately support terorismu.Turkish politics are pro-Islamist and de facto terrorist. Erdogan must be jailed or expel from NATO! #FckErdogan pic.twitter.com/Q6TowZ1hjz — Yicchak (@KHvolka) March 8, 2019

А еще сближение с Турцией привело к несколько иному результату — оттоку радикалов и ветеранов мирового терроризма, которые положили начало сирийскому филиалу «Аль-Каиды» в Сирии и ряду других организаций.

Сегодня «Хайят Тахрир аш-Шам» легализуется, предоставляя данные о «конкурентах» иностранным спецслужбам, — понемногу, но таким образом зарабатывается репутация в глазах международного сообщества.

Но даже без учета опыта «Талибана» организация «Хайят Тахрир аш-Шам» пошла еще дальше в попытке легитимироваться. Было создано карманное «Сирийское правительство согласия», которое призвано решить две взаимосвязанные проблемы, стоящие перед группировкой.

Зачем ХТШ карманное правительство?

Наличие номинально несвязанного с боевиками правительства на подконтрольных ХТШ территориях недвусмысленно говорит о стремлении создать видимость, что радикальная организация взяла курс на умеренность. Кроме того, назначенные боевиками министры помогают им контролировать денежные потоки, проводя выгодную ХТШ политику.

В настоящее время на северо-западе Сирии, по данным гуманитарных организаций, проживают свыше четырех миллионов человек. В этом регионе не так много природных ресурсов и, следовательно, местное население сильно зависит от внешней поддержки со стороны неправительственных организаций, которые попадают в Большой Идлиб через Турцию. Лидеры ХТШ прекрасно понимают, что им будет сложно удержать территорию и продолжать зарабатывать деньги, если эта помощь вдруг прекратится — население уже не будет таким покорным.

Если бы группировка продолжила управлять регионом от своего имени, как это делало «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) на подконтрольных территориях, то северо-запад Сирии рисковал столкнуться с серьезной изоляцией в связи с тем, что ХТШ признана террористической организацией.

Поэтому «Правительство спасения» стало своего рода ширмой, которая призвана скрыть от международной общественности тех, кто в реальности управляет регионом — террористов ХТШ во главе с Абу Мухаммадом аль-Джуляни.

Такой симбиоз позволил группировке передать на аутсорс множество различных функций, что еще больше укрепляет ее влияние в Идлибе и позволяет боевикам оставаться в тени, тогда как ответственность за неудачи ложится на «правительство спасения».

В одном из своих интервью лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Джуляни ясно дал понять, что считает приоритетной задачей создание единой гражданской администрации, управляющей северо-западом Сирии.

Сформированное с помощью боевиков «правительство спасения» стало продолжением инициатив, берущих начало еще во времена существования «Джебхат ан-Нусры».

Министерства нового правительства можно рассматривать как более «гражданский» вариант предыдущих институтов, существовавших на различных жизненных этапах этой организации. Например, Министерство религии развилось из одноименного управления, Министерство юстиции и его суды — из шариатского суда, созданного «Нусрой» в 2014 году, а министерство местной администрации и услуг выросло из Гражданской администрации по услугам, ранее называвшейся Главным управлением. «Прародителем» всех этих квазигосударственных институтов считается «Шариатская организация», действовавшая в 2013 году в Алеппо.

Министры «правительства спасения» непосредственно связаны с «Хайят Тахрир аш-Шам». Первым премьер-министром стал Мухаммад аш-Шейх. Министр экономики Мухаммад аль-Ахмад (по прозвищу «Абу Таха»), который также возглавлял экономическое ведомство в Гражданской администрации, является особенно независимым и влиятельным чиновником правительства. Министерство юстиции ведает сетью шариатских судов, которые призваны претворять в жизнь утверждения руководства ХТШ о том, что группировка устанавливает божий закон.

Аппарат безопасности ХТШ якобы отвечает на запросы этих судов и разбирается с теми, кто осмелится подвергнуть действия боевиков и «правительства» критике.

В рамках религиозной деятельности «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийское правительство спасения» влияют на учебный процесс в школах, следят за дресс-кодом женщин и устанавливают ограничения на их передвижение, но не запрещают им участвовать в общественной жизни.

Обладая внушительной поддержкой со стороны ХТШ, новое «правительство» с первых дней своей работы стало активно осваивать вверенную ему территорию. Первым делом оно поглотило своего предшественника — «Гражданскую администрацию», которая оказывала широкий спектр услуг на «освобожденных» территориях, в ее ведении находилась даже электроэнергетическая компания.

Затем настал черед местных советов, сформированных различными группировками из местных жителей для управления поселениями на территории идлибского анклава. Финансирование этих органов самоуправления осуществлялось по линии Временного правительства. Но после того, как ХТШ вытеснила другие фракции и передала власть «правительству» спасения», боевики подмяли под себя местные советы и теперь свободно распоряжаются собственностью и недвижимым имуществом, чьи собственники были вынуждены покинуть эти места после начала войны.

???? Humanitarian conditions in #Idlib rapidly deteriorating! #HTS installed and backed ''Salvation Government and local councils'' paralyzed developments in areas liberated from the Assad regime. https://t.co/Gz4j5LF9hV pic.twitter.com/jkmXWwzo7s — عبدالله الغفاري (@TNTreports) July 22, 2020

Одной из первых сфер, которую взялись «спасать» чиновники, стало высшее образование. В начале января 2018 года члены «кабмина» объявили, что берут под свой контроль созданный по инициативе Временного правительства Свободный университет Алеппо. После этого были закрыты сразу несколько факультетов в городах Ад-Дана и Сармада, расположенных к северу от Идлиба. На этих факультетах обучались почти четыре тысячи студентов. Такой шаг привел к анти-«правительственным» протестам.

Сфера среднего образования тоже пострадала после появления «правительства спасения». В конце 2019 года Европейский союз и американская НПО Chamonix прекратили финансирование школ из-за связей псевдоправительства с ХТШ. В результате — около полутора тысяч учителей в Идлибе были вынуждены искать новую работу.

"Teachers want to get back their dignity"



The teachers of Idlib are making a strike agaist all kinds of injustice. The so-called international humanitarian organizations and even the local authorities in Idlib who call themselves a "government" let the teachers down. pic.twitter.com/CVFIA57mtH — منتدى الإعلاميين السوريين (@MediaFourmSy) November 10, 2019

По словам одного их местных врачей, управления здравоохранения были наиболее эффективно функционировавшими учреждениями на северо-западе Сирии, когда в регионе действовало Временное правительство. Им удавалось оказывать медицинские услуги населению, несмотря на тяжелые условия. Но с приходом «правительства спасения» проблемы начались и в здравоохранении.

Когда в конце 2018 – начале 2019 года ХТШ стала захватывать новые территории в регионе, немецкое агентство по развитию GIZ, которое играло ключевую роль в работе системы здравоохранения, объявило о приостановке своей работы в подконтрольном ХТШ районе. Из-за этого несколько больниц были вынуждены закрыться.

«Сирийское правительство спасения» — это политико-финансовый инструмент группировки, который позволяет ей монополизировать власть в северо-западных территориях через номинально независимые местные органы и учреждения.

В пользу этого свидетельствует тот факт, что в правительство вошли в основном люди, близкие к ХТШ или поддерживающие ее идеологию, что обеспечивает строгое толкование исламского права.

Например, местные жители твердо убеждены, что министр религии Анас Мухаммад Башир аль-Муса — это тот же человек, который носит псевдоним Бахир аш-Шами и являлся главой Совета шуры ХТШ. Но даже если это два разных человека, аль-Муса тем не менее был председателем апелляционного суда «Джейш аль-Фатх», коалиции группировок, которая включала в себя ХТШ (в то время известную как «Джебхат ан-Нусра»).

Справедливо предположить, что он разделяет те же радикальные взгляды, что и боевики ХТШ, если ему позволили занять столь важную должность. Денежные потоки группировки трудно отделить от финансов «правительства» — разумеется, что ни о какой прозрачности в этом вопросе и речи быть не может.

Судьба «Сирийского правительства спасения» связана с судьбой ХТШ. Несмотря на рост народного недовольства обеими организациями, в ближайшее время ни одна из них не исчезнет.

Будущее этого региона, в свою очередь, тесно связано с российско-турецкими соглашениями о деэскалации обстановки и разоружению радикальных группировок на неподконтрольных Дамаску территориях. Что «Хайят Тахрир аш-Шам», что «Сирийское правительство спасения» являются составной частью этого соглашения — и дерадикализация международной террористической организации позволяет в некотором роде выполнить взятые Турцией на себя обязательства.

Но вряд ли стоит ожидать, что курс, взятый группировкой в июне 2016 года, изменится коренным образом в обозримом будущем. Именно тогда на публике впервые появился глава «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммад аль-Джуляни, который объявил об отмежевании организации от «Аль-Каиды» и ее преобразовании в «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт завоевания Леванта»).

С момент своего первого ребрендинга тогда еще группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» выбрала политику гласности. Руководство регулярно появляется на публике, показывает свое лицо и больше не скрывается в тени.

«На данном этапе мы стараемся показать истину. Не сгущать краски или, наоборот, осветлять картину, а лишь показать реальность. Люди здесь — это не те же самые, что были в Ракке во времена халифата ИГИЛ1. Наша группировка не является угрозой Западу. Региону нужна международная помощь, чтобы восстановиться. Мы последние сражаемся с режимом и его союзниками, но нам не удастся победить их без помощи», — заявил главный богослов «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Абдулла аш-Шами в интервью французскому изданию Le Temps 4 сентября 2020 года.

Смена названий, заявления о том, что ХТШ не является угрозой Западу, а теперь и «правительство спасения»: все это создает видимость, будто группировка взяла курс на умеренность.

#HTS's Abd al Rahim Atoun told a Swiss newspaper the group wants normalize relations with the west. He says they're not like ISIS. Yet they behave like ISIS, enforcing an extremist ideology on Idlib's population, heavily taxing them, detaining journalists. https://t.co/GnluyosXV7 — Christian Turner (@CombatChris1) September 5, 2020

На самом же деле это нужно для достижения главных целей — легитимизации и получения международной поддержки. А правительство с громким названием и связями с международной террористической организацией вряд ли способно кого-нибудь спасти.

1 Организация запрещена на территории РФ.