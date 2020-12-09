Дима Билан удивил подписчиков новым образом в стиле Джонни Деппа

Москва, 9 декабря. Известный российский певец Дима Билан предстал перед поклонниками в ковбойской шляпе. В новом образе музыкант стал очень похож на голливудскую звезду Джонни Деппа.

В последнее время Билан все чаще привлекается внимание СМИ. Недавно он появился в эфире «Нового радио», а перед этим выложил в Instagram фотографию в необычном для себя «ковбойском» амплуа.

В комментариях к новой фотографии подписчики артиста сравнили его с Джонни Деппом. Однако дело не только во внешней схожести двух звезд, но и в семейных скандалах, которые их окружают.

Недавно американский актер проиграл суд против западных изданий, которые писали о его конфликтах с бывшей супругой. Деппа обвиняли в рукоприкладстве, агрессии издевательствах над актрисой Эмбер Херд.

Что же касается Димы Билана, то он не был замечен в «распускании рук». Дело в том, что муж его сестры якобы занял крупную сумму денег и не возвращал ее, после чего певец подал в суд на родственника. Однако разбирательство не мешает знаменитости посещать различные передачи и общаться с прессой.

Артист побывал и на эфире «Нового радио», а перед этим опубликовал достаточно экстравагантный снимок в Instagram. В этот раз Билан выбрал в качестве наряда широкополую шляпу и джинсовую рубашку, что придало ему схожесть с ковбоем.

«Вылитый Джонни Депп», «Похож на Майкла Джексона», — писали фанаты артиста в комментариях.

Ничего необычного в преображении артиста нет, он постоянно примеряет на себя новые образы. Как сообщалось ранее, недавно Билан с топором в руке напугал юных участников конкурса «Синяя птица».