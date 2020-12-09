В Марокко выбрали китайский препарат для начала бесплатной вакцинации

Рабат, 9 декабря. Королевство Марокко планирует начать бесплатную вакцинацию граждан с использованием на первом этапе разработки китайской компании Sinopharm.

Пресс-служба короля Марокко Мухаммеда VI сообщила, что решением главы государства прививки будут полностью бесплатными. Планируется охватить вакцинацией 80% населения старше 18 лет, или около 25 миллионов человек. Приоритет будет отдаваться врачам, учителям, сотрудникам служб безопасности и работникам жизненно важных секторов экономики. Процедуру обещают сделать полностью добровольной.

В рамках программы массовой иммунизации в Марокко будет развернуто 2888 стационарных и мобильных станций вакцинации. Для оперативного проведения кампании Минздрав страны мобилизует более 12 000 медиков.

Точная дата начала вакцинации неизвестна, однако министр здравоохранения Марокко заявил, что сделает все возможное, чтобы уже в середине декабря первые марокканцы получили свои прививки.

Сама китайская вакцина еще не прошла третий этап клинических испытаний. Но еще осенью 600 марокканских добровольцев получили экспериментальную дозу препарата, и по результатам этого тестирования Марокко заказало 10 миллионов доз. Первые партии будут доставлены из Китая, но затем планируется наладить производство на территории королевства.

Пандемия коронавируса уже унесла жизни более 6000 граждан Марокко. Более 380 000 человек были инфицированы, около 334 000 уже выздоровели. В стране действует режим чрезвычайного санитарного положения, который недавно был продлен до 10 января следующего года.