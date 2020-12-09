В Сети высмеяли прогнозы Киева о превосходстве ОТРК «Сапсан» над «Искандером» ВС РФ

Киев, 9 декабря. Украина хочет возобновить работу над ОТРК «Сапсан», который якобы должен превзойти российский «Искандер».

Замминистра обороны Украины Александр Миронюк сообщил, что работы над «Сапсаном» должны возобновиться уже в 2021 году на мощностях ОКБ «Южное».

«Если финансирование удастся возобновить, то уже в ближайшее время мы получим для ВСУ новейший комплекс», — рассказал он.

Миронюк заявил, что если Киеву удастся реализовать задуманное, то украинский оперативно-тактический комплекс превзойдет даже российский «Искандер». По его словам, для воплощения этого амбициозного плана в жизнь у Киева есть все необходимое. Остается только найти 300 миллионов долларов.

В Сети грандиозные замыслы украинского правительства подняли на смех. Пользователи отмечают, что сегодня украинская военная промышленность находится в очень печальном состоянии.

«Чего только не споешь, чтобы выделили финансирование. Да, пан Миронюк?» — написал пользователь под ником prior.

Другие комментаторы отмечали, что современная Украина потеряла весь потенциал и технологии, которые достались ей от СССР, поэтому не способна создавать новое вооружение.

«Все еще живут фантомом советской Украины, где делали ракеты, спутники, самолеты, авианосцы», — написал Кот_Кузя. «Продолжаются мечты и смакования, как они опередят Россию», — констатирует cniza.

Ранее военный эксперт пояснил, почему российский комплекс «Искандер-М» не будет иметь себе равных в течение еще 30 лет.