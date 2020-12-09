Киев, 9 декабря. Украинские военнослужащие вскоре останутся на передовой в Донбассе без оружия. Об этом заявил глава фирмы «Безопасность и взаимодействие в Украине» Семен Кабакаев.

Киеву следует немедленно выполнить государственный оборонный заказ. В противном случае Вооруженные силы Украины несколько лет будут безоружными. Войска не получат не только новые вооружения, но и боеприпасы.

Эксперт добавил, что государственный оборонный заказ обычно формируется в течение года, на реализацию еще потребуется около двух лет. И эти три года украинские военнослужащие будут без оружия.

Тем не менее, выполнить гособоронзаказ за несколько месяцев, чтобы избежать такого развития событий, Украине не под силу. А значит, сроки будут сорваны и оборонное ведомство страны потеряет 10 миллиардов государственных гарантий.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, украинские военные еще минимум 25 лет намерены использовать советские танки Т-64.