Клинцевич объяснил, почему войны России с Западом не будет

Высокопоставленные дипломаты и военнослужащие США заявили, что нынешний уровень отношений между Россией и Западом является самым низким с момента окончания холодной войны. Дальнейшее противостояние может обернуться мировой войной, предупредили эксперты. Об этом сообщает американское издание Forbes.

Американские военные и дипломаты изложили свои опасения в письме, направленном в редакцию британской газеты The Times. По мнению авторов письма, самый серьезный удар по взаимоотношениям Москвы и Запада был нанесен в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает возможность использования ядерного оружия.

«Это не работа разрозненных паникеров, а выводы ведущих политиков и военных экспертов, имеющих большой опыт в сфере отношений России и Запада. Эти слова представляют собой необычное единство мнений, высказанное представителями различных лагерей», — отмечают эксперты Forbes.

Политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич заявил ФАН, что воссоединение Крыма с Россией является лишь поводом для антироссийской политики западных стран. Тенденция на ухудшение отношений с Россией была заложена и до этого.

«Не было бы Крыма, было бы что-то другое. Тенденция задана, эта тенденция направлена на разрыв отношений России с Западом. Это связано не только с политикой, которая играет второстепенную роль, а, прежде всего, связано с экономикой. Эта тенденция была. Для них послужил отправной точкой Крым. Но весь мир же знает, как это происходило, как запускались механизмы, что было создано на территории Украины, как украинский народ, проживающий в Крыму, будучи по менталитету русским, отказался жить в одной стране, сказал, что возвращается в родную гавань», — подчеркнул собеседник ФАН.

Клинцевич отметил, что Запад не сможет выстроить экономику без России. США навязали своим европейским партнерам антироссийскую политику, но в Европе уже осознают ее бесперспективность.

«Сегодня Россия за счет своих вооруженных сил, военного потенциала гарантированно обеспечивает свою безопасность и неразвязывание военного конфликта. Можно спокойно сказать, что, как бы ни развивалась ситуация, войны не будет. Эти взаимоотношения рано или поздно установятся, потому что последствия американской политики разрушительны», — добавил политик.

Клинцевич обратил внимание, что разрушительность этой политики ощутили на себе и американцы, и европейцы. Впоследствии эти признаки будут лишь проявляться еще больше, трещины этой политики все глубже.

Эксперт подчеркнул, что на фоне санкций Россия сумела спасти свою экономику, вовремя сориентироваться на внутренний потенциал и выстроить экономическую ситуацию таким образом, чтобы экономика России была максимально независима.

«Да, сегодня отношения очень плохие. Но это бесконечно продолжаться не может. Рано или поздно эти отношения начнут меняться и меняться по инициативе Запада, а не России. Запад пойдет навстречу России, потому что без России ни один вопрос сегодня решить нельзя. Рано или поздно коллективный Запад увидит бесперспективность и пагубность этой американской политики», — заключил Клинцевич.

Франц Клинцевич предрек беспредел американской дипломатии. Эксперт дал однозначную оценку признанию Госдепом США рожденных на Курилах россиян гражданами Японии.