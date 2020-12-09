Париж, 9 декабря. Супермодель Наталья Водянова показала фанатам, как проводит время с детьми у подруги Натальи Томпсон. Свежие кадры знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

Обычно модель проводит выходные с детьми, но в этот раз она решила отправиться вместе с ними к балерине Наталье Томпсон и ее супругу, фотографу Чарльзу, у которых шестеро детей. Семейная пара живет в большом деревянном доме у леса. Водянова показала на видео, как вместе с детьми отдыхает у подруги-балерины.

«Ваш дом вдали от нашего дома — это люди, которых мы любим», — написала Водянова.

Она опубликовала видео, на котором запечатлены дети ее тезки, играющие на синтезаторе. В это время сыновья Водяновой играли в шахматы.

Наталья Водянова ранее рассказала о долгожданном пополнении в своем семействе и показала очаровательные фото с новым членом семьи. Как оказалось, речь идет вовсе не о ребенке, а о щенке по кличке Кофе. О собаке, по словам супермодели, уже долгое время мечтала ее 14-летняя дочь Нева.