Федоров объяснил, почему экс-президентам необходима неприкосновенность

Серьезная неприкосновенность в отношении бывших президентов России необходима для гармоничного развития государства. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее нижняя палата российского парламента приняла законопроект, согласно которому для лишения неприкосновенности бывших президентов РФ Государственная дума будет вынуждена выдвигать против них обвинение «в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда».

Таким образом, был отменен прежний порядок данной процедуры, по которой бывший глава государства мог быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им в период исполнения президентских полномочий тяжкого преступления.

«Я объясню, зачем это было сделано, — сказал Федоров. — Дело в том, что нам необходима преемственность государственной власти. Мы же отлично понимаем, что любой президент (каким бы он ни был) не станет промышлять мелкими преступлениями. Вместе с тем ему могут быть предъявлены претензии, связанные с проводимым им курсом страны и продиктованные политической борьбой».

По словам парламентария, даже ушедший со своей должности президент страны остается в ней влиятельной фигурой.

«А вот этот новый механизм позволит исключить политическую борьбу из данного уравнения, — заметил депутат. — Таким образом, бывший глава государства не подвергается гонениям, что способствует гармоничному развитию государства».

Вместе с тем, некоторые прозападные СМИ восприняли новый порядок лишения неприкосновенности в штыки: якобы экс-президент теперь может творить все что угодно, даже воровать и убивать — и ему за это ничего не будет.

«Это бред сумасшедшего, — заявил собеседник ФАН. — В конце концов, под такую логику подпадают и депутаты Госдумы — ведь у них тоже есть неприкосновенность!»

Вместе с тем Федоров выступил против введения для бывших глав государств неприкосновенности, которую нельзя было бы снять ни одной законной процедурой.