Объявлены лидеры поисковых запросов в Google на Украине

Киев, 9 декабря. Американская корпорация Google подводит итоги 2020 года. Она опубликовала список топовых поисковых запросов среди украинцев.

Пресс-служба Google разбила популярные поисковые запросы на несколько групп: фильмы, книги и прочее. В категории «фильмы» украинцы больше всего интересовались триллером «Заражение» 2011 года и продолжением «Малефисенты» со звездой Голливуда Анджелиной Джоли в главной роли.

Граждане Украины, которые предпочитают проводить досуг за книгой, вбивали в поисковик Google название романа «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. Также они искали произведение Джейн Остин «Гордость и предубеждение», цикл книг польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак» и антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».

Ранее на основе анализа поисковых запросов в Google был составлен рейтинг фильмов, которыми чаще всего интересовались россияне в 2020 году. На первой строчке топа оказалась отечественная комедия «Холоп» Клима Шипенко, главную роль в которой сыграл сербский актер Милош Бикович.