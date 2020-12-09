Водолазы исследовали остов корабля, предположительно перевозившего Янтарную комнату

Польские водолазы обнаружили множество контейнеров на борту затонувшего в Балтийском море корабля «Карлсруэ». Помимо многих ценностей в этих ящиках может храниться и разобранная Янтарная комната, как сообщает Daily Star.

Немецкое судно было потоплено в результате атаки советских штурмовиков в апреле 1945 года. Корабль двигался из Кенигсберга, в котором в последний раз и видели знаменитый шедевр искусства из России.

Команда Baltictech исследовала обломки, начиная с октября, и теперь заявляет, что золото из Янтарной комнаты найдено.

«Эта находка может дать революционную информацию об исчезновении легендарной Янтарной комнаты, потому что именно в Кенигсберге ее видели в последний раз», — сообщил представитель организации.

Ранее российский историк Сергей Трифонов усомнился в успешности мероприятия, предпринятого поляками. Он не сомневается, что старания водолазов будут вознаграждены, они могут найти сокровища, но знаменитого произведения там точно не будет.

«А [затонувших] кораблей в Балтийском море огромное количество, поэтому остается пожелать полякам только успеха. Возможно, что-нибудь стоящее найдут», — выразил мнение Трифонов.

На самом деле культурное достояние уже найдено, как заявил историк. По его словам, сокровище находится в бункере последнего коменданта Кенигсберга генерала Отто Ляша, примерно на глубине 16 метров.

До этого Трифонов обвинил жителей Польши в желании наживы. С его слов, в начале каждого туристического сезона у них неизменно входит в оборот тема Янтарной комнаты.