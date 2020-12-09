Экс-депутат Рады уверен, что Запад протестирует свою вакцину от COVID-19 на украинцах

Американские власти целенаправленно не пускают российскую вакцину от COVID-19 на территорию Украины, чтобы протестировать на ее жителях свои разработки. Об этом в интервью ФАН рассказал известный украинский политик, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что кабмин по рекомендации минздрава страны принял решение о введении в стране жесткого карантина (так называемого локдауна) в период с 8 по 24 января 2021 года включительно. Он добавил, что власти более трех недель проводили консультации с представителями бизнеса, властями на местах, а также эпидемиологами, чтобы согласовать ограничительные меры.

Заметим, что на период усиленного карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, театров, а также торгово-развлекательных центров, за исключением случаев, когда в ТРЦ разрешается торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии. На каникулы отправят все образовательные учреждения, кроме детсадов. Запрет коснется любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных, массовых мероприятий.

Глава правительства отметил, что общественный транспорт продолжит работать, но с ограничениями. По его словам, продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели. Шмыгаль добавил, что правительство предусмотрело оказание финансовой поддержки для работодателей, которых коснутся карантинные ограничения.

В свою очередь Минздрав заявил, по состоянию на утро среды, 9 декабря, на Украине официально подтверждены 845 343 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 585 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 14 204 человека (+276 за сутки), а 451 118 пациентов (+14 554 за сутки) полностью победили болезнь.

Бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что, если бы Киев ввел локдаун до Нового года, это спровоцировало бы народные бунты.

«Киевские власти до сих пор не ввели в стране жесткие ограничительные меры, поскольку боятся спровоцировать предновогодние бунты. Владимир Зеленский и компания понимают, что с 1 по 14 января народ Украины будет праздновать, поэтому локдаун на них мало повлияет. Кроме того, под борьбой с коронавирусом Киев пытается скрыть другие проблемы — неразрешенный конфликт в Донбассе, экономический кризис, задолженности по пенсиям и зарплатам, высокие тарифы и так далее. Они просто манипулируют коронавирусом. Рано или поздно киевские власти закончат очень плохо, поскольку полностью потеряли совесть», — сказал собеседник ФАН.

Кроме того, как сообщил Журавко, американские власти целенаправленно не пускают российскую вакцину от COVID-19 на территорию Украины, чтобы протестировать на ее жителях свои разработки.

«Замечу, что все ограничения, которые собираются вводить киевские власти, должны быть выверенными и грамотными, чтобы выполнить конкретную задачу — побороть с коронавирус. Но ничего не реализуется. Сегодня Украина столкнулась с нехваткой медикаментов, аппаратов ИВЛ, мест в медицинских учреждениях. Этим никто не занимается. Я вам скажу, что США пытаются всеми силами не пустить на мировой рынок российскую вакцину, но хотят продавить свою вакцину, которая может убить миллионы людей. Ввод ограничений на Украине после Нового года выгоден Западу: когда люди начнут умирать и будут находиться в паническом состоянии, им легко подсунут американскую вакцину, которая не прошла никаких испытаний. Умер — значит плохая, не умер — значит нормальная. Кроме того, не секрет, что на Украине становится все меньше качественных лекарств. Также нет понимания, от чего в стране такая большая смертность: либо в этом виновен коронавирус, либо некачественные лекарства», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, из Украины массово бегут медицинские работники. В стране сейчас не хватает 24,7 тыс. медиков.