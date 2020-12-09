Актриса Олеся Судзиловская восхитила фанатов снимком с 12-летним сыном-копией

Москва, 9 декабря. Актриса Олеся Судзиловская восхитила фанатов снимком с 12-летним сыном. Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

У Олеси Судзиловской и ее супруга, бизнесмена Сергея Дзебаня двое детей — старшему Артему 12 лет, а младшему Майку пять. Актриса не показывает лицо младшего наследника и публикует в соцсетях снимки только со спины.

Недавно звездная мать опубликовала фотографию Артемом, который в руках держит паровоз. По словам актрисы, это не игрушка, а ингалятор для малышей.

«И даже у моего старшего сына, спокойно отнесшегося бы к подобному гаджету и в более брутальном исполнении, этот славный, жизнерадостный паровозик вызвал улыбку», — подписала пост Олеся Судзиловская.

Многие подписчики пришли в восторг от фотографии и осыпали комплиментами своего кумира. Некоторые фолловеры заметили, что Артем очень похож на свою маму.

«У сына ваша улыбка», — написал один из подписчиков Олеси. «Ничто так не украшает женщину, как рядом сидящий красавец сын», — добавил второй. «Вы просто прелесть, да так сильно похожи», — обратил внимание третий.

Актриса Олеся Судзиловская ранее удивила поклонников пикантным снимком без одежды. Смелое фото появилось в Instagram-аккаунте 46-летней актрисы. Она сфотографировала себя на камеру смартфона, стоя спиной к зеркалу. На снимке можно разглядеть спину артистки и часть ее груди.