Политолог рассказал, как Армении избежать поглощения Турцией

Политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев считает, что несмотря на возросшую активность Турции в Закавказье, Армения никогда не перейдет под ее полный контроль.

«Заключительным пунктом соглашения между Арменией и Азербайджаном является так называемый иглинский или зангелужский коридор, обеспечивающий Турции прямую непосредственную связь через Нахичеванскую республику с Азербайджаном и дальше к Каспию. Это все серьезные вопросы, связанные с геополитикой и переделом Закавказья. У этих планов, начиная еще 1990 годов, есть серьезные интересанты. Это и план «вобла», и соответствующие турецкие геополитические построения. И мы видим, что сделан серьезный шаг их реализации», — заявил Андрей Арешев в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Новый мир».

Однако эксперт сомневается, что далеко идущие планы Турции будут реализованы полностью.

«Большинство армянского населения едва ли готово на то, чтобы стать экономическим и политическим придатком Турции и Азербайджана, наподобие того, как это имеет место сейчас в Грузии. И мы понимаем, что в условиях Армении это более экстремальный вариант», — пояснил политолог.

Эксперт уверен, что будущее Армении как независимого государства всецело связано с Российской Федерацией.

«Несмотря на хаос первых постсоветских лет на отдельных направлениях, Арменией велась эффективная дипломатическая политика, прежде всего, на российском направлении, которая позволила Армении развиваться в условиях блокады, приспособиться к ней. Шансы есть и сейчас, но Армении необходимо адекватное руководство и адекватный управленческий аппарат в плане сотрудничества с Россией. А также налаживание добрососедских отношений с Ираном, с которым последние годы также наблюдался процесс отчуждения», — отметил Андрей Арешев.

Если этого не произойдет, Армению ждет экспансия Турции, как это произошло с Грузией, считает политолог.