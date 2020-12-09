Совет родителей Пензенской области выступил против вакцинации от COVID-19

Пенза, 9 декабря. Жители города Пензы из числа членов общественного движения «Совет родителей Пензенской области» приняли участие в акции «Откажись от вакцины — выбери жизнь!». Соответствующий пост появился на официальной странице движения в Instagram.

«Сегодня, 9 декабря, жители города Пензы принесли свои обращения против принудительной вакцинации, написанные на имя губернатора, в администрацию Железнодорожного района. Мы в полном составе отказываемся от прививок», — озвучила одна из участниц акции.

«Я считаю, что в данной вакцине нет никакой нужды. Тем более в поголовной вакцинации. Кто хочет вакцинироваться, пусть идет в первых рядах и ставит себе уколы. Прежде чем колоть себе какие-то непроверенные препараты, нужно тысячу раз подумать. Организм должен сам вырабатывать свои антитела и уметь бороться самостоятельно с любой болезнью», — заявила пензячка, принявшая участие в акции.

«Я доверяю своему здоровью, своей иммунной системе. Не хочу вмешательства непроверенных медицинских препаратов в мою жизнь и в мое здоровье», — вторит ей другая женщина.

Однако, по мнению Начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Пензенской области Галины Рожковой, вакцинация — верный способ не стать жертвой сразу двух вирусов в холодное время года.

«Этой зимой мы можем столкнуться с циркуляцией двух вирусов респираторной природы — гриппа и COVID-19. Поэтому самый лучший способ профилактики — это вакцинация», — сообщила она на официальной странице регионального Минздрава.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, на территории Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности, призванный минимизировать прирост ежедневно заболевающих пензенцев.