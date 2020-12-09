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Наталья Подольская и Владимир Пресняков крестили новорожденного сына

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков крестили новорожденного сына

Москва, 9 декабря. Российская певица Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков решили крестить новорожденного сына, который появился на свет в конце октября. Видео артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

Таинство семейная пара провела 9 декабря. В церковь были приглашены самые близкие знаменитости: сестра певицы Юлиана с дочками, сын Владимир от Кристины Орбакайте, а также Никита Пресняков супругой Аленой Красновой.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков крестили новорожденного сына

Наталья появилась в храме в рубашке белого цвета и длинной голубой юбке. На голове певицы был платок.

«Сегодня крестили нашего Ванечку», — написала Подольская.

Пятилетний Артемий — старший сын Подольской и Преснякова — также присутствовал на таинстве. Он наблюдал за происходящим вместе с двоюродными сестрами. 

Наталья Подольская, месяц назад родившая второго сына, уже не раз публиковала фотографии, которые показывают достоинства ее фигуры. Многие поклонники обратили внимание на то, что певице удалось в максимально короткие сроки прийти в форму и похудеть.

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