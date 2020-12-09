Испытывать страх — нормальное состояние для человека. Но когда страх становится патологическим, преследует постоянно и мешает нормальной жизни, врачи говорят о развитии фобии. Бояться можно даже одиночества, и эта проблема, к сожалению, все чаще встречается в современном мире.

Почему возникает страх перед одиночеством? Как понять, что вы подвержены этому состоянию? И главное — как с ним бороться? На эти вопросы журналисту ФАН ответил клинический психолог, психотерапевт Николай Чадаев.

Как называется страх одиночества

В медицине это состояние считают психическим расстройством и определяют термином аутофобия. Если перевести дословно, термин трактуется как «боязнь самого себя». На самом деле человек боится, конечно, не себя, а опасается оставаться один на один с собой. Одиночество доставляет ему выраженный дискомфорт и вызывает тревожность.

«Причины аутофобии лежат в детском возрасте, — комментирует клинический психолог, психотерапевт Николай Чадаев. — Она возникает на фоне психологической травмы, чаще всего — не одной. Проявляется у людей, которых в детстве родители оставляли надолго одних или бросали. И уже во взрослом возрасте у человека срабатывает триггер, когда он попадает в похожую ситуацию. Например, кто-то из близких уходит, и это напоминает о прошлом, пережитом стрессе. В результате и «включается» страх».

Группы риска

По словам специалиста, страху перед одиночеством подвержены люди любого возраста, ранее перенесшие психологические травмы или серьезные стрессы. Но чаще всего ему подвержены женщины в силу особенностей психики и генетических факторов. Глубоко в подсознании каждой женщины заложена необходимость создания семьи, рождения детей. Эта потребность сформирована эволюционно. И даже если женщина отрицает ее, в глубине души она может испытывать неудовлетворенность своей жизнью и переживать о том, что рано или поздно останется совсем одна. Если поиски спутника жизни не складываются или возникает ситуация, когда супруг уходит к другой женщине, на фоне ранее пережитого стресса может проявиться аутофобия.

Другая группа риска — пожилые люди, круг общения которых в силу возраста или состояния здоровья, как правило, ограничен. И если дети или близкие люди уделяют пожилым меньше внимания, чем тем хотелось бы, это тоже может спровоцировать дебют фобии. Особенно люди в возрасте боятся остаться без общения, моральной поддержки. Боятся не получить медицинскую помощь в трудный момент, и это все накладывает серьезный отпечаток на их психоэмоциональное состояние.

Симптомы аутофобии

«Основной симптом — это дискомфортное состояние, когда человек находится один, — комментирует Николай Чадаев. — Он может испытывать беспокойство, тревогу, может возникать головная боль. Как правило, люди стараются заполнить сформировавшийся вокруг них вакуум какой-либо деятельностью. Но она не спасает, и ощущение глубокого одиночества не проходит».

Как правило, этих симптомов достаточно для диагностики психического расстройства. Также существуют тесты на аутофобию, но прибегать к ним нет необходимости, если человек чувствует эти эмоции, находясь в одиночестве.

Признаком развития болезни у близких людей станут особенности их поведения. Если провожая вас, родственник или друг просит посидеть еще немного, остаться «чуть подольше», уточняет, когда вы придете в следующий раз или жалуется, что вы стали уделять слишком мало внимания, есть все основания заподозрить развитие аутофобии.

Нужно ли бороться со страхом перед одиночеством

Любой психологический дискомфорт со временем может «трансформироваться» в более серьезное психическое расстройство. А потому бороться с проблемой, конечно же, нужно. В отношении аутофобии это обусловлено рядом причин.

Во-первых, ощущение постоянной тревожности и одиночества может приводить к депрессии, а на ее фоне нередко развиваются суицидальные наклонности. Во-вторых, учеными установлена прямая взаимосвязь между фобией и развитием нейродермита — хронического воспаления кожи, которое становится не только эстетической проблемой, но и вызывает физический дискомфорт.

И, наконец, аутофобия у человека разрушает как его собственную жизнь, делает ее «бесцельной», лишает радости, так и жизнь близких людей, в адрес которых будут постоянно сыпаться недовольства и претензии в невнимании и равнодушии.

Лечение аутофобии

Страх смерти и одиночества поддается лечению. Существуют различные техники, которые могут принести облегчение человеку.

Аутотренинги. Техники самовнушения помогают улучшить самочувствие, приобрести уверенность в себе, уменьшить проявления боязни. Однако вылечить аутофобию с помощью только лишь аутотренингов невозможно. Психотерапия. Для лечения страха одиночества используются психотерапевтические техники, работа со специалистом-психотерапевтом в группах или индивидуально. Согласно существующей статистике, психотерапия помогает человеку исцелиться от аутофобии, но на выздоровление требуется время. В среднем, психотерапевтическое лечение должно продолжаться в течение двух-трех лет. Прием антидепрессантов. Лекарственные препараты применяются как вспомогательное средство в лечении психического расстройства и должны назначаться только врачом. Важно понимать, что сами по себе они не способны вылечить заболевание и не помогут избавиться от причины расстройства. Врач может рекомендовать их для улучшения психоэмоционального фона больного, нормализации его реакций, самочувствия. Но использовать их следует только в комплексе психотерапии.

«При выраженной аутофобии с мыслями о суициде, глубокой подавленностью человеку необходимо обращаться к психотерапевту, — отмечает клинический психолог Николай Чадаев. — Моя авторская методика помогает справиться с фобией значительно быстрее, чем традиционные психотерапевтические методы. Улучшение состояния отмечается уже на четвертом-пятом сеансе».

При легкой степени расстройства человек может помочь себе сам. Важно расширять круг общения, находить новые знакомства и увлечения. У человека должно быть хобби, благодаря чему он сможет общаться с другими людьми. Это могут быть танцы, пение, рукоделие, рисование, клубы по интересам. Тогда чувство одиночества будет возникать значительно реже.

Таким же способом можно помочь и близким: найти занятие по душе, которое будет отвлекать от грустных мыслей. А единственным средством профилактики страха одиночества Николай Чадаев считает заботу родителей о своих детях. Так как причиной болезни становятся стрессы, пережитые в детстве, родителям важно уделять детям как можно больше внимания, любить их, общаться, стараться не оставлять в одиночестве и, конечно, никогда не бросать. Крепкая родительская любовь в детстве служит лучшей защитой от многих психологических проблем в зрелом возрасте, в том числе и от аутофобии.