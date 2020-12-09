Сын Дэвида и Виктории Бекхэм подписал брачный контракт с невесткой

Лондон, 9 декабря. Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин подписал брачный контракт со своей невесткой Николой, родители которой являются долларовыми миллиардерами. Об этом изданию The Sun сообщил инсайдер.

В июле этого года Виктория Бекхэм сообщила, что их с Дэвидом сын женится. Избранницей Бруклина стала актриса и дочь американского бизнесмена Никола Пельтц. Виктория довольна выбором сына, она желает, чтобы союз молодой пары был крепким. Однако после появления этих новостей на Бруклина посыпались обвинения в том, что он позарился на колоссальное состояние своей невесты.

По словам инсайдера, родители Николы и Бруклина поддержали решение пары о контракте. Больше всех довольны мать и отец девушки — миллиардер Нельсон Пельтц, состояние которого оценивается в 1,72 млрд долларов.

Красота избранницы Бруклина Бекхэма Николы Пельтц, как оказалось, имеет далеко не естественную природу. Девушка, как передают СМИ и внимательные поклонники, делала как минимум три пластические операции. Речь идет об увеличении губ, ринопластике и корректировке овала лица.