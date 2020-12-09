Рудковская в яркой пижаме умилила подписчиков фото с домашним любимцем

Москва, 9 декабря. Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская умилила подписчиков фотографией в пижаме и с домашним любимцем на руках. Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В дома Рудковской живут две маленькие собачки Фифа и Панчо. Продюсер решила опубликовать фото с одним из пушистых домашних питомцев. На снимке сама Яна была в яркой пижаме в клетку.

«Я не знаю ответа на этот вопрос, но уже пушистого Панчо (которого мы недавно излечили от алопеции) мои подписчики любят больше, чем гладкошерстную Фифу. Почему?» — поинтересовалась знаменитость.

«Потому что это собачка намного милее», — объяснил один из подписчиков. «Они все хорошенькие, милые! Все хвостики мира заслуживают счастья», — написала другая фанатка. «Яночка, вы просто замечательная», — сделала комплимент продюсеру поклонница.

Рудковская ранее опубликовала в Сети юмористическое видео со старшим сыном Александром и его няней. Подписчиков удивил внешний вид женщины. Многие выразили возмущение бедно одетой няней.