Военный эксперт указал, почему НАТО и Украина не «отобьют» Крым у России

Западные страны до сих пор имеют виды на российский Крым. Однако на территории полуострова была сформирована самодостаточная военная группировка, способная отбить любую атаку потенциального противника России. Об этом в интервью ФАН заявил капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Крым имеет огромное стратегическое значение. Как в свое время сказал великий флотоводец, адмирал Павел Нахимов: «Кто владеет Севастополем, тот владеет Черным морем». Эксперты сошлись во мнении, что полуостров находился и находится в зоне интересов Соединенных Штатов, которые мечтают о своей военной базе на территории Крыма.

Поэтому после воссоединения Крыма с Российской Федерацией Североатлантический альянс не только ввел санкции против Москвы, но и начал проводить различные провокации близ полуострова. Однако китайские аналитики издания Sina уверяют, что несмотря на желание НАТО завладеть полуостровом, штурм Крыма обернется для Запада большими потерями, поскольку за последние шесть лет российские военные превратили полуостров в крепость.

«В Крыму сформирована мощнейшая военная группировка, в которую входят подразделения береговой обороны и разведки, артиллерия, ПВО, силы инженерного и тылового обеспечения. Любой, кто захочет штурмовать полуостров, понесет огромные потери», — пишет издание «ПолитРоссия», представляя эксклюзивный перевод Sina.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Василием Дандыкиным с просьбой прокомментировать выводы китайских аналитиков. По его словам, сегодня Крым является непотопляемым авианосцем России.

«Еще в советское время Крым считался непотопляемым авианосцем. Я служил на Черноморском флоте, поэтому могу сказать, что с точки зрения всех компонентов подводных и надводных сил, стратегической авиации и ПВО полуостров был надежно защищен. Что касается ситуации, которая сложилась после Крымской весны, то здесь были приняты все усилия по наращиванию группировки и модернизации Черноморского флота, усилению авиационной составляющей. На территории полуострова находятся и системы ПВО, включая ЗРК С-400, «Панцирь», РЭБ, отдельный десантный батальон ВДВ, береговые ракетные войска. Поэтому возможности нашего армейского корпуса в Крыму очень велики», — заявил он.

Военный эксперт указал, почему Североатлантический альянс и Украина не «отобьют» Крым у России. По его словам, на территории полуострова сформирована настолько мощная группировка, что может отразить атаку любого потенциального противника.

«Кроме того, находящаяся в Крыму группировка способна пресечь любые провокации со стороны Украины. Мы же помним, как командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа после своего назначения заявил, что намерен «провести» парад в Севастополе. Если в это дело попробуют встрять НАТО, США и Великобритания, которая в последнее время проявляет активность, они понесут большие потери. Я думаю, западные аналитики уже все давно просчитали, поэтому не рискнут обострять ситуацию с Россией. Не стоит забывать, что рядом с Крымом находится одно из самых мощнейших объединений страны — Южный военный округ, который в случае необходимости будет задействован», — указал военный эксперт.

Василий Дандыкин также отметил, что если киевские власти, поддавшись на уговоры националистов, все же рискнуть напасть на Крым, то это обернется трагическими последствиями для Украины.

«Я думаю, что западные и киевские аналитики просчитали количество возможных потерь от агрессии против Крыма, поэтому даже самый отъявленные украинские националисты не рискнут атаковать российский полуостров. Какие-то провокации со стороны Киева могут быть, но это станет самым печальным и трагическим моментом в истории Украины», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федерального агентство новостей сообщало, что Надежда Савченко предложила объединить Россию, Украину и Белоруссию в единое государство со столицей в Киеве.