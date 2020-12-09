Москва — столица и сердце нашей страны. Этот огромный город ежегодно покоряет сердца миллионов туристов. Бесконечное множество музеев, парков, обилие сверкающих магазинов и всевозможные транспортные удобства делают Москву не только удобной, но и по-настоящему современной. Но как же посмотреть этот город, если в запасе есть не больше трех дней? Мы решили составить для вас список интересных мест, чтобы вы не задавались вопросом, что же посетить в Москве в первую очередь.

Основные достопримечательности Москвы

Когда в фильмах показывают Москву (особенно в голливудских), то на экране сразу же появляется Кремль и Красная площадь. Поэтому каждый турист, который направляется в российскую столицу, отмечает это место в карте как «обязательное к посещению». Что ж, если вы никогда не были в Москве, то предлагаем начать с центра — с Красной площади.

Многие, кто оказался на ней впервые, удивляются ее масштабам и красоте. Тут туристы находят для себя много любопытных деталей и красивейших зданий: неповторимо украшенный Собор Василия Блаженного, светящийся милыми огоньками ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, Спасскую башню Московского Кремля и ажурное здание Исторического музея.

А на Манежной площади (она находится перед входом на Красную площадь) можно заметить интересный бронзовый круг, который плотно сидит в брусчатке. Это нулевой километр, от которого отсчитываются расстояния до других российских городов. Есть такая традиция — туристы встают на этот круг, загадывают желание и бросают через плечо монетку.

Недалеко от Красной площади расположился парк «Зарядье». Его можно назвать самым настоящим оазисом около Кремля, ведь тут собраны самые интересные растения, многие из которых вы просто так не найдете. Молодые березки, ели, лавочки и небольшие заборчики вас приведут к Парящему мосту (смотровой площадке). Название этой любопытной конструкции говорит само за себя, поскольку ее край буквально «висит» над Москвой-рекой. И туристы, и сами жители столицы любят приходить сюда и любоваться видами прекрасного и огромного города, делать фотографии и просто махать проплывающим внизу кораблям (кстати, очень часто люди машут в ответ, попробуйте).

Однако это еще не все, ведь в Зарядье есть настоящая ледяная пещера, в которой можно остудиться жаркими летними деньками, флорариум, где содержатся редкие экзотические растения, а также подземный музей и многое-многое другое. На изучение этого небольшого парка у вас уйдет несколько часов, но уверяем, это время вы проведете очень продуктивно.

Продвинемся по Тверской в сторону станции метро «Пушкинская». Там по пути обязательно загляните в магазин купца Елисеева. Даже если вам не нужно ничего покупать, все равно зайдите, ведь это место можно назвать самым настоящим произведением искусства! Лепнина, роспись на потолке, огромные сверкающие люстры и резная мебель — вряд ли вы увидите такой супермаркет где-то еще. Магазин был построен в 1890 году, с тех пор он пользуется огромной популярностью как у туристов, так и у самих жителей столицы.

Если москвича спросить, в каком месте можно одновременно устроить прогулку, зайти в кофейню и заглянуть в парочку сувенирных лавок, то он однозначно ответит — Арбат. Мы скажем вам больше — тут можно не только прогуляться, но и посетить самые необычные выставки города, сделать татуировку, затем заглянуть в театр и увидеть стену Цоя. В общем, на этой улице найдет себе развлечение даже самый искушенный турист, который ищет нечто неординарное или хочет привезти из Москвы любопытные сувениры. Однако стоит учитывать, что здесь всегда очень много народу, поэтому советуем выбираться на Арбат в будние дни ранним утром.

Полной противоположностью старому Арбату можно назвать Новый Арбат — широкую улицу, которую обрамляют дома-книжки. «Южная» сторона пользуется особой популярностью у молодежи, ведь тут очень много ночных клубов, бургерных, различных фуд-кортов и интересных магазинчиков. В зависимости от времени года здесь устанавливают качели, необычные скамейки, делают необычные инсталляции и даже радуют жителей и гостей столицы скалодромом. «Северная» сторона улицы куда более спокойная — на ней можно отдохнуть на веранде небольшого ресторана или сходить в кинотеатр.

Совсем недалеко отсюда находится один из самых старых районов столицы — Замоскворечье. Именно здесь находятся улицы Пятницкая и Большая Ордынка. Здесь можно не только прогуляться и заглянуть в парочку уютных ресторанов, но и, конечно же, посетить Третьяковскую галерею. Все находится в шаговой доступности, поэтому эта локация так полюбилась туристам.

От «Арбатской» (синяя ветка) можно легко добраться до Поклонной горы, находящейся на станции «Парк Победы». Первым делом путешественников поражает огромный обелиск — Монумент Победы, высота которого превышает 140 метров (он является одним из высочайших памятников России). За ним располагается музей, посвященный тематикам Великой Отечественной и Второй мировой войн. Если не пойдете в музей, то можете приятно скоротать время в парке, а затем пройтись к Триумфальным воротам. Зимой около них устанавливают светящиеся инсталляции, так что приготовьте фотоаппарат.

Недалеко от этой локации находится деловой центр «Москва-сити», который стоит увидеть во всей красе. Так что проезжаем по Кутузовскому проспекту и спускаемся на смотровую площадку «Вид на Москва-сити». Особо прекрасно это место во время закатов, когда солнце начинает играть и переливаться на стеклянной поверхности огромных высоток. Место по-настоящему захватывает дух, ведь по сравнению с этими башнями люди кажутся совсем маленькими и хрупкими.

Что ж, идем дальше. Если у вас есть желание взглянуть на Москву с высоты более 300 метров, то добро пожаловать на Останкинскую телебашню! Все посетители узнают непростую историю строительства башни, могут заглянуть в мультимедийный комплекс, посещают ресторан и, конечно же, поднимаются на смотровую площадку со стеклянным полом. Многих это сооружение поражает своей необычной формой и высокой технологичностью, поэтому если хотите удивляться, то вам именно сюда. Правда на экскурсию советуем записываться заранее, ведь башня является одной из главных туристических точек Москвы.

Еще одна прекрасная смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Москву, а также на МГУ — Воробьевы горы. Примечательно это место не только потрясающим видом, но и огромной прогулочной зоной. Вы можете отправиться в сторону университета, пройтись по дорожкам вдоль фонтанов, рассмотреть неповторимую архитектуру сталинской высотки, а можете спуститься к набережной, пройдя через милый парк. У воды оборудована прекрасная прогулочная зона, где можно отдохнуть, устроить пикник или покататься на велосипеде. Кстати, именно в этом месте вы можете прокатиться на канатной дороге! Вход на нее находится недалеко от смотровой площадки.

Парки

Если вы устали гулять по шумному городу и хотите отдохнуть, насладиться тишиной и покормить уток, то тогда направляйтесь в парк. Зеленых зон в Москве очень много, поэтому мы решили рассказать вам о нескольких локациях, которые нельзя не посетить.

Начнем с музея-заповедника «Царицыно». В XVIII веке дворцовый комплекс, который располагается на территории парка, начали строить для Екатерины II. Однако она умерла, так и не дождавшись окончания строительства. К счастью, императорский дворец хорошо сохранился до наших дней, и мы можем вдоволь насладиться красотой воздушной русской готики, причем бесплатно. Стоит отметить, что занятие здесь можно найти в любе время года. Летом посетители катаются на лодках, кормят птиц, отдыхают на пуфах и гамаках около пруда или занимаются на спортивных площадках. Зимой в парке часто встречаются лыжники, любители покататься на санках и те, кто просто пришел насладиться красивой заснеженной природой.

Еще один потрясающий музей-заповедник, находящийся в черте Москвы, — «Коломенское». Его часто называют одним из самых таинственных мест в столице, и ведь неспроста. Чего стоит легенда о Голосовом овраге, в котором располагаются магические камни, помогающие в рождении ребенка или обретении силы. Но это еще не все. Слышали о пропавшей Либерии Ивана Грозного? Именно в этом заповеднике ее и разыскивают. Кстати, тут же находится и Церковь Вознесения Господня, заложенная аж в 1528 году! А если пройти чуть дальше, то вы попадете в прекрасный яблоневый сад — отличное место для романтических свиданий в мае.

В Москве можно найти развлечения на любой вкус, даже ночью... и даже в парке. Да, мы говорим о ЦПКиО имени Горького. Он располагается в центре столицы и его двери открыты круглосуточно. Летом вы можете прогуляться по широкой набережной, прокатиться на велосипеде, забраться на Андреевский пешеходный мост, посидеть на веранде уютного ресторана, купить корм для птиц и покормить уток или же просто полежать на огромном пуфе. Зимой пешеходная зона превращается в каток, который украшен множеством огней, а по периметру открывается новогодняя ярмарка — по-настоящему волшебное зрелище! Это место понравится и любителям культурного отдыха, ведь в парке находится музей современного искусства «Гараж», где проводится масса интересных мероприятий. Кстати, площадь парка достигает 120 гектаров, поэтому каждый посетитель может найти тихое и уединенное место для отдыха.

Если перейти улицу Крымский вал, то сразу можно попасть в другой, не менее известный парк «Музеон». Его еще называют парком искусств, поскольку это место притягивает молодых музыкантов, художников и всех-всех представителей творческих направлений. Если повезет, то даже можно попасть на чье-нибудь выступление. А в специально отведенном павильоне нередко выступают лекторы, которые рассказывают о современном искусстве, поэтому если вы хотите провести время не только приятно, но и с пользой для ума, то вам однозначно стоит посетить это место. К слову, именно отсюда открывается прекрасный вид на огромный памятник Петру I.

В Москве очень много необычных и любопытных мест. К примеру, посреди зимы вы вполне можете окунуться в самое настоящее тропическое лето, а сделать это можно в «Аптекарском огороде». Здесь поселились редкие и диковинные растения, самые разные бабочки и всевозможные жуки, маленькие черепашки и настоящие золотые рыбки, которые будут глядеть на вас из стеклянного куба, возвышающегося над прудом. Для посетителей здесь ежедневно проводятся тематические экскурсии, устраиваются концерты и мастер-классы. Поэтому советуем заглянуть на этот маленький зеленый пятачок, там не заскучают даже дети.

Интересные детали

Кто-то приезжает в столицу на неделю, а кому-то хватает одного-трех дней, чтобы насладиться красотами Москвы. Но любая поездка будет неполной и скучной без ярких деталей, о которых мы узнаем со страниц путеводителей. Поэтому мы решили составить небольшой список любопытных локаций, которые вы можете добавить себе на карту:

дом с рюмкой на улице Остоженка 3/14;

дом-яйцо на улице Машкова 1/11;

граффити Янковский со свечой недалеко от 1-го Щипковского переулка;

римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской 27/13;

Патриаршие пруды;

скульптуры на станции метро «Площадь Революции»;

дворы на Никитском бульваре;

маленький двор со скульптурами на Садовой-Черногрязской 13/3;

кусок Берлинской стены на улице Земляной вал 57.

Всех этих мест просто не перечислить. Поэтому советуем вам как можно больше ходить пешком, изучать город, и тогда ваша поездка в Москву станет по-настоящему интересной и занимательной.