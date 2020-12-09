Одна из крупнейших компаний по кибербезопасности в США FireEye заявила во вторник, что зарубежные хакеры с «возможностями мирового класса» взломали ее сеть и украли инструменты, используемые для проверки защиты тысяч своих клиентов. Президент Rendition Infosec, бывший сотрудник АНБ Джейк Уильямс уже объявил эту атаку «большой победой для России». Об этом сообщает The Guardian.

Неизвестные хакеры, которых поспешили назвать русскими, в первую очередь искали информацию, связанную с определенными государственными заказчиками компании.

«Я пришел к выводу, что мы являемся свидетелями нападения страны с высшим уровнем наступательных возможностей», — заявил генеральный директор FireEye Кевин Мандиа.

Оценив произошедшее, вице-председатель сенатского комитета по разведке от Демократической партии Марк Уорнер отметил, что взлом одной из ведущих фирм по кибербезопасности демонстрирует уязвимость даже самых сложных организаций.

«Я, действительно, думаю, что то, что мы знаем об этой операции, соответствует российскому подчерку. Независимо от того, получен ли был доступ к данным клиентов или нет — это все равно большая победа для России», — сообщил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Джейк Уильямс.

Бездоказательные обвинения России в кибератаках и бесконечная погоня за неуловимыми «русскими хакерами» стали нормой в США. АНБ официально заявляет, что взломщики используют уязвимости систем, чтобы заполучить доступ к нужной информации. Затем они загружают веб-оболочку, которая создает постоянный интерфейс для выполнения серверных команд.