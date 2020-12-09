Экономист рассказал, что может заставить Германию снять санкции против России

Политика санкций против России может привести к кризису в Германии, который подтолкнет Берлин к снятию ограничений против Москвы. Об этом в интервью ФАН руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель призвал Правительство Германии признать, что политика санкций против России провалилась.

«Правительство Германии должно признать, что здесь, как и во многих других конфликтах с нашим участием, это участие ни к чему не привело. Санкционная политика в отношении России провалилась», ― сказал он.

Также Хампель указал на то, что безопасность и стабильность Европы возможны лишь при участии России, подчеркнув, что властям ФРГ лучше было бы развивать отношения с Россией. Кроме того, Хампель анонсировал визит в Москву делегации из ФРГ с целью открытия «новой главы» в отношениях между Германией и Россией. РФ является самым большим соседом ФРГ на востоке и мировой державой, с которой Берлину «разумнее было бы развивать хорошие отношения», заключил Хампель.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с руководителем Центра политэкономических исследований Василием Колташовым, чтобы узнать его позицию по вопросу секционной войны Европейского союза против Российской Федерации.

«Замечу, что «Альтернатива для Германии» — оппозиционная политическая сила, поэтому сказать о том, что Берлин находится на пути снятия санкций с России, сейчас не приходится. Просто сегодня сама по себе санкционная политика находится в кризисе, потому что она не приносит никаких выгод немецкой экономике. Более того, в условиях пандемии и обвалов рынков в 2020 году нет никакой пользы в ограничениях против РФ. Вот если бы Ангела Меркель поднялась на трибуну и ответила на вопросы депутатов от «Альтернатива для Германии» и политика Сары Вагенкнехт, которая изрядно помотала нервы канцлеру, то ей бы пришлось признать политизированность санкций, то от этих ограничений нет никакой пользы», — указал собеседник ФАН.

Экономист рассказал, что может заставить Германию снять санкции против России. По его словам, к таким шагам Берлин способен подтолкнуть экономический кризис.

«Немецкое общество недовольно той политикой, которую сегодня проводит Ангела Меркель, ведь она бросает Германию в объятья США и Великобритании. Если она будет и дальше продолжена, то впереди ФРГ ожидают более серьезные экономические проблемы — Берлину придется платить по чужим счетам. Замечу, что сейчас Германия проводит такую политику без оглядки на собственные интересы. Поэтому правящие круги страны вряд ли последуют по пути изменений. Мне кажется, что они останутся верны курсу санкционной войны против России. Пока никаких подвижек на данном направлении я не ожидаю. По крайней мере, пока экономические проблемы в ЕС не увеличатся еще больше. А это означает, что безработица будет расти, вырастет инфляция, что приведет к падению курса евро. В перспективе мы увидим это по соотношению рубль-евро», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что немецкий политик оценил необходимость Nord Stream 2 для Германии.