Лидер «Чиж & Co» отреагировал на судебный иск против рок-группы

Основатель и лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков, комментируя ФАН судебный иск компании, связанной с X5 Retail Group, отметил, что молчать не будет — юристы музыкантов подготовят ответные иски.

Ранее нижегородская компания «Сладкая жизнь Н. Н.» через суд потребовала лишить Чигракова части прав на товарный знак «Чиж&Co». Информация об иске была опубликована в картотеке электронных дел.

«Я узнал от журналистов, что на меня подали в суд, и был этой новости крайне удивлен. Лично на меня никто не выходил и со мной этот вопрос не обсуждал. Да и в чем вопрос, до сих пор не очень понимаю. Здесь, в Петербурге, и в других городах, на гастролях, часто встречал название «Чижик», но никому в голову не приходило в суд подавать. Молчать не будем. Но мое дело — выходить на сцену и радовать своих поклонников, а бороться будут наши юристы», — пояснил Сергей Чиграков.

«Сладкая жизнь Н. Н.» принадлежит ООО «Агроторг», которой владеют «Корпоративный центр икс 5» и кипрская Speak Global Limited, принадлежащая X5 Retail Group. Компания требует прекращения правовой охраны товарного знака в сферах рекламы, транспортировки, упаковки и хранения товаров, а также научных и технологических услуг. Роспатент в иске указан в качестве третьего лица.