

Тот случай, когда «договорились». Внешнеполитическое ведомство Польши на днях заявило, что в случае, если Соединенные Штаты примут решение не сокращать свой воинский контингент в Германии, то это будет с ликованием воспринято польским народом.

«Более широкое американское присутствие в Европе усиливает наше чувство безопасности», — отметили в МИД Польши.

При этом в ведомстве подчеркнули, что отказ от вывода войск из Германии совершенно не будет означать отказа от усиления американской группировки в самой Польше, тем более, что всего месяц назад здесь было развернуто полевое управление Пятого армейского корпуса Сухопутных войск США, в подчинение которого перешли все имеющиеся в Европе американские сухопутные подразделения.

В довесок ко всему следует отметить, что в декабре 2020 года по планам Atlantic Resolve США начали операцию по переброске в Польшу подразделений 1-ой бронетанковой бригады из состава 1-ой кавалерийской дивизии, дислоцированной на континентальной части США. В состав бригады, прибывающей в Европу, включен реактивный дивизион пусковых установок MLRS M-270, способных стрелять тактическими ракетами на дальность 300 км.

По-своему ощущают любовь ко всему американскому и патриоты Литвы, которые с радостью в настоящее время принимают на своей территории 2-ой танковый батальон 8-го бронекавалерийского полка, который передислоцируется в Прибалтику из Германии. Батальон имеет на вооружении танки M1A2 Abrams — основной боевой танк сухопутных войск и морской пехоты США.

Также следует вспомнить череду военных учений, которые проводили США и другие страны НАТО в непосредственной близости от российских и белорусских границ в течение всего 2020 года. И вот, допроводились. В российском военном ведомстве заявили, что в составе Калининградского оборонительного района будет сформирована новая мотострелковая дивизия — как ответ на усиление военной группировки НАТО на данном операционном направлении.

В этом решении нет ничего удивительного — оно стало своевременным и симметричным ответом на действия наших западных «партнеров», которые длительное время только и заняты тем, чтобы создать максимально возможные точки военного напряжения на всех возможных направлениях. А Калининград для НАТО — как кость в горле — из-за своего выгодного стратегического расположения, откуда открывается возможность контроля значительной части территории стран-участниц НАТО, демонстрирующих свою враждебность по отношении к России.

Итак, новая дивизия. Смею предположить, что новая дивизия станет «фениксом» ранее существовавшей здесь 1-ой гвардейской Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии, имевшей славные боевые традиции и достойный воинский путь.

Базой для формирования нового соединения, очевидно, станут 7-ой отдельный мотострелковый полк (в который превратилась 1-ая гвардейская дивизия в 2008 году после череды переформирований), а также недавно сформированные 11-ый отдельный танковый полк и 46-ой отдельный разведывательный батальон, о формировании которых ранее заявляло Минобороны.

Очевидно, что новое соединение войдет в состав 11-го армейского корпуса, оперативно подчиненного Береговым войскам Балтийского флота. Неизвестно, войдет ли в состав дивизии расположенная в Калининградской области отдельная мотострелковая бригада, но даже без ее участия, по всей видимости, соединение может быть сформировано в довольно сжатые сроки — как показывает опыт формирования новых дивизий на юго-западном направлении, от даты первого заявления о намерениях сформировать соединение, до привидения дивизии в состояние оперативной готовности, проходило два-три года.

Создание дивизии, в первую очередь. следует рассматривать как готовность руководства Российской Федерации оперативно и адекватно реагировать на вызовы, постоянно генерируемые западными «партнерами», подкрепленные воинствующей риторикой ряда западных политиков, не устающих делать из России «империю зла».

В общем, «договорились». Теперь вот, живите с новой дивизией, если вам «Искандеров», «Бастионов» и С-400 было мало.