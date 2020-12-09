Бесполезный и ненужный: здание бельгийского Сената было выставлено на продажу

Бельгийская ультраправая партия Vlaams Belang выставила на продажу здание Сената за его «бесполезность». Об этом сообщает The Brussels Times.

«Мы надеемся, что потенциальный покупатель сможет эффективнее использовать это прекрасное здание. Верхняя палата стала представлять собой совершенно ненужное собрание», — прокомментировал этот поступок лидер партии Ги Д'хезелер.

Объявление о продаже «товара» за 1 евро было опубликовано на одном из местных сайтов, и оно уже удалено администрацией. В нем указывалось, что в здании находится множество произведений искусства, так что эта покупка была бы очень удачной для коллекционеров.

Содержание Сената обходится бельгийским налогоплательщикам примерно в 40 миллионов евро ежегодно. В социальных сетях возникло множество одобрительных комментариев в сторону этого поступка. Люди высказываются о том, что обеспечение работы всего парламента Бельгии является «бесполезной тратой денег».

В конце ноября в Бельгии было предъявлено обвинение одному из предполагаемых террористов по делу об атаке на Париж 13 ноября. Мужчина мог сотрудничать с Билялем Хадфи, подорвавшимся у Stade de France.

Как сообщают иностранные СМИ со ссылкой на прокуратуру, фигуранту дела вменялись связи с радикальной группировкой и участие в ее акциях.

Напомним, в Париже 13 ноября произошла серия терактов, в результате которых погибли около 130 человек, еще 300 получили ранения.

В причастности к этим атакам подозревают группировку «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Ранее были обнародованы имена смертников, среди которых оказался 20-летний француз Билял Хадфи. В пятницу французские следователи установили личность еще одного террориста. Уже известно, что мужчина попал во Францию через Грецию.

1 Организация запрещена на территории РФ.