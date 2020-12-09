Аналитики назвали факторы укрепления рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля по итогам торгов на мировых биржах 8 декабря. Подробнее — в материале ФАН.

Курс рубля

Начало декабря стало очень позитивным для рубля — с 1 по 8 декабря рубль укрепился с диапазона 75,7–76,3 до практически 73 рубля за доллар.

Аналитики объяснили, что укрепление рубля связано с продолжающимся ослаблением доллара на мировом рынке по отношению к основным мировым валютам, в первую очередь к евро. Курс доллара к евро преодолел отметку 1,21 и продолжает ослабевать.

Позитивно сказывается и прогресс в переговорах между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету помощи экономике в объеме около 900 млрд долларов. Кроме того, укреплению рубля способствуют и новости о начале применения вакцин, в частности, в РФ и Великобритании.

Минфин РФ в среду разместил два очередных выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом, которые обычно пользуются спросом у инвесторов-нерезидентов. В предыдущие дни это также стало положительный фактором для рубля, поскольку иностранные инвесторы продавали валюту, чтобы участвовать в покупке ОФЗ за рубли. Санкционная тематика пока отошла на второй план и затихла.

«Все эти факторы создавали и создают благоприятный фон для рубля», — объяснили эксперты.

Аналитики не исключили, что потенциал укрепления рубля уже в значительной степени исчерпан. Технически у доллара есть поддержка на уровне примерно 72,5 рубля за доллар. Эксперты отметили, что в сильном укреплении валюты не заинтересованы компании-экспортеры РФ, да и в целом российский бюджет. В ближайшие дни ожидается приостановка укрепления рубля и закрепление курса в диапазоне 73–74.

Экономист, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала ФАН, зачем ЦБ резко опустил курс евро и доллара.