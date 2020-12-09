Суд зарегистрировал иск мужа Алины Вердиш к иллюзионисту Сафронову

Тушинский районный суд Москвы зарегистрировал иск мужа медиума Алины Вердиш (настоящее имя Альбина) Евгения Цицина к иллюзионисту Сергею Сафронову. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

Цицин обвиняет известного ведущего в незаконном обогащении – истец считает, что с его счетов были оплачены услуги Сафронова за продвижение Вердиш на проекте «Битва экстрасенсов». Якобы Сафронову было заплачено 1,5 млн рублей за то, чтобы Вердиш выиграла телешоу, однако она этого сделать не смогла.

Алина Вердиш решила стать экстрасенсом в 2018 году и даже зарегистрировала ИП. Она выпустила ряд роликов на одном из каналов с разоблачением Сергея Сафронова и выложила свою с ним переписку. По словам Алины, ведущий «Битвы экстрасенсов» должен был давать ей подсказки в конкурсах – за что ему было перечислено полтора миллиона рублей. После разразившегося скандала ТНТ сняло Сафронова с передачи.

Сам Сергей Сафронов полностью отрицает «аферу» Алины Вердиш, по словам источника, близкого к Сафронову, он давал ей уроки актерского мастерства, учил держаться перед камерой, чтобы понравиться зрителям и продюсерам. Кстати, этот вид деятельности у Сафронова официально зарегистрирован.

«Сафронов вообще не должен был оказаться в этом сезоне», — рассказал источник ФАН. – Там не смог принять участие в съемках запланированный ведущий, поэтому Сергей просто пошел навстречу каналу. Вся съемочная группа поддержала Сергея, зная, что подобные подсказки он не мог обещать».

Напомним, ранее ФАН писал о том, что сам Сафронов обратился в суд с иском к Вердиш о защите чести и достоинства, а саму Алину он обвинил в клевете. По мнению коллег Сергея, Вердиш пыталась завязать с иллюзионистом более тесные отношения, но получила отказ и теперь мстит мужчине, отвергнувшему ее.

Участники сезонов «Битвы экстрасенсов» заступились за Сафронова. Экстрасенс, финалист шестой «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев заявил ФАН, что готов поклясться, что к нему Сафронов с подобными предложениями не обращался. Ни о каких взятках и прочих сомнительных предложениях со стороны Сергея Сафронов не слышала и гадалка, участница третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Железнова.