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Юрист Соловьев объяснил, почему новые полномочия полиции не ущемляют права человека

Юрист Соловьев объяснил, почему новые полномочия полиции не ущемляют права человека

Тема прав человека зачастую используется для оправдания вседозволенности. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Во вторник, 8 декабря, Государственная дума приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских. Теперь стражи порядка смогут проникать в квартиры и другие помещения для задержания людей, вскрывать автомобили, оцеплять целые территории и представляться гражданам уже после их задержания. Ряд так называемых «правозащитников» уже возмутились, предрекая стране полицейский произвол — однако, по мнению собеседника ФАН, это совсем не так. Он убежден, что принятый закон всего лишь легализует практики, которые и до этого использовались силами правопорядка для обеспечения безопасности россиян.

«Некоторые люди просто очень любят понапридумывать себе поводов, чтобы лишний раз подрожать от страха, — посмеялся Соловьев. — Де-факто, все одобренные Госдумой полномочия у полиции уже есть: в случае необходимости вскрываются и машины, и квартиры, и даже частные дома. Однако теперь необходимо устоявшиеся практики закрепить де-юре».

Юрист напомнил, что официально все эти полномочия у правоохранителей раньше уже были — однако в 2011 году, когда готовился закон «О полиции», многие из них в угоду так называемым «правозащитникам» и «западным партнерам» были «порезаны».

«Когда ты пытаешься быть хорошим для всех, толком ничего не выходит, — подчеркнул эксперт. — Позже выяснилось: все, что выпало из полномочий стражей порядка, надо возвращать. Взять те же «вскрытия машин» — ну давайте, в конце концов, относиться к вопросу серьезно: представим, что поступила информация, что в месте массового скопления людей стоит автомобиль, начиненный взрывчаткой. Неужели кто-то считает, что правоохранители должны чего-то там выжидать, прежде чем приступить к исполнению своих полномочий? Им нужно как можно быстрее вскрыть подозрительный объект, чтобы отвести угрозу от людей!»

Юрист Соловьев объяснил, почему новые полномочия полиции не ущемляют права человека

Собеседник ФАН назвал «очередным фейком» заявления о безразмерном увеличении полномочий полицейских в результате принятия закона Госдумой.

«Все это и так уже есть, — заявил Соловьев. — И все, что было необходимо, — это вывести из «тени» наиболее распространенные практики правоохранителей, чтобы вооружить их прозрачными, закрепленными в законе полномочиями. Поверьте мне, это крайне необходимо для того, чтобы нас же с вами уберечь от действий правонарушителей».

Юрист призвал россиян «не цепляться к формулировкам»: законопроект прошел проверку в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы и был одобрен в Совете по правам человека.

«Кто уже только не попиарился на новом законе! И все равно находятся те, кто кричит: «караул, у нас полицейское государство!». Друзья, тут надо выбирать: либо у нас всех есть безопасность, либо у некоторых появится вседозволенность», — резюмировал собеседник ФАН.

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