Юрист Соловьев объяснил, почему новые полномочия полиции не ущемляют права человека

Тема прав человека зачастую используется для оправдания вседозволенности. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Во вторник, 8 декабря, Государственная дума приняла в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских. Теперь стражи порядка смогут проникать в квартиры и другие помещения для задержания людей, вскрывать автомобили, оцеплять целые территории и представляться гражданам уже после их задержания. Ряд так называемых «правозащитников» уже возмутились, предрекая стране полицейский произвол — однако, по мнению собеседника ФАН, это совсем не так. Он убежден, что принятый закон всего лишь легализует практики, которые и до этого использовались силами правопорядка для обеспечения безопасности россиян.

«Некоторые люди просто очень любят понапридумывать себе поводов, чтобы лишний раз подрожать от страха, — посмеялся Соловьев. — Де-факто, все одобренные Госдумой полномочия у полиции уже есть: в случае необходимости вскрываются и машины, и квартиры, и даже частные дома. Однако теперь необходимо устоявшиеся практики закрепить де-юре».

Юрист напомнил, что официально все эти полномочия у правоохранителей раньше уже были — однако в 2011 году, когда готовился закон «О полиции», многие из них в угоду так называемым «правозащитникам» и «западным партнерам» были «порезаны».

«Когда ты пытаешься быть хорошим для всех, толком ничего не выходит, — подчеркнул эксперт. — Позже выяснилось: все, что выпало из полномочий стражей порядка, надо возвращать. Взять те же «вскрытия машин» — ну давайте, в конце концов, относиться к вопросу серьезно: представим, что поступила информация, что в месте массового скопления людей стоит автомобиль, начиненный взрывчаткой. Неужели кто-то считает, что правоохранители должны чего-то там выжидать, прежде чем приступить к исполнению своих полномочий? Им нужно как можно быстрее вскрыть подозрительный объект, чтобы отвести угрозу от людей!»

Собеседник ФАН назвал «очередным фейком» заявления о безразмерном увеличении полномочий полицейских в результате принятия закона Госдумой.

«Все это и так уже есть, — заявил Соловьев. — И все, что было необходимо, — это вывести из «тени» наиболее распространенные практики правоохранителей, чтобы вооружить их прозрачными, закрепленными в законе полномочиями. Поверьте мне, это крайне необходимо для того, чтобы нас же с вами уберечь от действий правонарушителей».

Юрист призвал россиян «не цепляться к формулировкам»: законопроект прошел проверку в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы и был одобрен в Совете по правам человека.