София Ротару заставила фотографа снимать себя на «Песне года»



Москва, 9 декабря. Известная певица София Ротару заставила фотографа сделать сделать ее снимок в защитной маске на съемках программы «Песня года — 2020». Об этом пишет Kp.Ru.

Фотокорреспондент шел по полутемным лабиринтам ВТБ-арены. Уже никого не было. Вдруг его окрикнули и попросили сделать снимок. Оказывается, к фотографу обратилась София Ротару. Певица была в брючном костюме с золотистой бахромой. Он сфотографировал звезду, после чего Ротару попросила показать снимок.

«Да, ничего я в маске», — оценила Ротару.

На музыкальном фестивале «Песня года» София Ротару устроила скандал. Она не смогла скрыть гнев и публично обрушилась на своего помощника. Исполнительнице подарили так много букетов, что унести их со сцены сама она была не в состоянии. На помощь ей бросились молодые люди, один из которых чем-то разгневал звезду. Исполнительница не сумела сдержать эмоции и обругала помощника.

Король российской эстрады Филипп Киркоров также закатил настоящий скандал за кулисами шоу «Песня года». Певец поспорил с режиссером Александром Ревзиным. Конфликт начался из-за самого Киркорова — артист не успел прибыть вовремя на репетицию своих номеров. Из-за опоздания Ревзин сделал выговор исполнителю.