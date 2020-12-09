Москва, 9 декабря. Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины Гагариной, показал, как изменился в браке с певицей.

Внешность бывшего супруга певицы Полины Гагариной неоднократно подвергалась критике со стороны фанатов артистки. Дмитрий Исхаков не нравился поклонникам знаменитости из-за бороды и седины, но, как выяснилось, раньше он выглядел иначе.

Недавно известный российский фотограф и бывший муж Гагариной показал в социальных сетях, каким он был до брака с певицей. На опубликованном снимке достаточно сложно узнать 42-летнего фотографа, которого подписчики привыкли видеть в качестве «хмурого мужа Полины», седого и с бородой. Из-за такого образа Исхаков выглядит куда старше своих лет, на что неоднократно указывали подписчики.

Однако до свадьбы с Гагариной фотограф выглядел совсем иначе. В социальных сетях Исхаков показал подписчикам черно-белое фото, на котором он держит в руках небольшую собаку. На его лице нет бороды, а седина также не бросается в глаза.

По мнению комментаторов, в таком образе бывший возлюбленный Гагариной напоминает молодого Джорджа Клуни, а никак не «деда». По словам фотографа, так он выглядел порядка восьми лет назад.

Звездная семья распалась уже достаточно давно, однако официальное заявление на развод Гагарина подала только неделю назад. Несмотря на расставание со знаменитостью, Исхаков ничуть не жалеет о свадьбе и продолжает поддерживать отношения с детьми, которые воспитывались в семье. Среди них и общий ребенок знаменитостей, и сын артистки от первого брака.

Как сообщалось ранее, до окончания бракоразводного процесса еще достаточно далеко. Недавно адвокат рассказала о разделе имущества между Гагариной и Исхаковым.