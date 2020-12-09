Павел Данилин: США намерены продолжать гонку вооружений

Военное лобби в Правительстве США добилось дополнительного финансирования оборонного бюджета. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, недавнее сообщение Госдепа было сделано в первую очередь из финансовых интересов внутри Штатов.

«Необходимо понимать, почему это заявление было сделано именно сейчас. Сегодня был подписан бюджет Пентагона. Подобные милитаристские заявления следует рассматривать именно в таком контексте. Это свидетельствует о том, что США намерены продолжать гонку вооружений. Военному лобби удалось добиться дополнительного финансирования на вооружение, и данное заявление представляет собой обоснование этих расходов», — отметил Павел Данилин.

Он добавил, что в настоящее время отношения между нашими государствами находятся «в низшей точке» со времен середины 1980 годов.

Ранее в Госдепе сообщили, что США не подпишут с Россией заявление о недопустимости ядерной войны. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что ядерная доктрина РФ якобы носит провокационный характер и предусматривает применение подобных вооружений. Кроме того, из слов спецпредставителя следует, что российские военные планы по вторжению на территорию НАТО предусматривают нанесение удара и капитуляцию Альянса без ответных действий.