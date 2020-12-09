Соседов пожаловался на Лолиту Милявскую руководству шоу «Суперстар. Возвращение»

Москва, 9 декабря. Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов признался, что пожаловался руководству шоу «Суперстар. Возвращение» на канале НТВ на певицу Лолиту Милявскую. Об этом пишет «Собеседник».

Музыкальный критик пояснил, что ему неприятно работать в режиме постоянного давления, так как в кадре он должен всегда улыбаться и быть в хорошем настроении. Милявской было сделано замечание, указал Соседов.

«Конечно, она слышала мои возмущения за столом. Многие коллеги, в частности, певица Maruv, тоже не понимали такой реакции Лолиты на мои реплики и вообще такого отношения ко мне. Для Maruv это было странно», — рассказал Сергей Соседов.

С его точки зрения, Лолита ведет себя на шоу чересчур вызывающе. Она старается выбивать хорошие оценки для участников у жюри. В пример музыкальный критик привел ситуацию с Maruv, на которой Лолита «довлела», чтобы та поставила высокие баллы музыкантам Владимиру Левкину и Николаю Трубачу.

Напомним, Лолита Милявская во время съемок шоу «Суперстар. Возвращение» довела до нервного срыва Сергея Соседова. Об этом сообщалось в ноябре. Тогда Влад Сташевский взялся за композицию Евгения Белоусова «Облако волос». Затем высказаться решила Лолита. Она напомнила вдове Белоусова, которая присутствовала в студии, о скандале с Соседовым, который, по словам певицы, смешал с грязью Евгения.