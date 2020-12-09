Два главных претендента на президентский пост в Гане объявили о своей победе

Сразу два кандидата в президенты Республики Гана заявили о своей предварительной победе на выборах, основываясь на собственном подсчете голосов. Публикация же официальных итогов была отложена. Об этом сообщает News24.

Находящаяся у власти Новая патриотическая партия Ганы (НПП) заявила во вторник утром, что действующий президент Нана Акуфо-Аддо получил абсолютное большинство голосов, набрав 52,72 процентов после обработки бюллетеней с 88 процентов избирательных участков. В тот же день его главный соперник, предыдущий государственный лидер Джон Махама объявил, что он выиграл в 10 регионах из 16 по предварительным подсчетам своего избирательного штаба.

«Я доволен результатами. Мы будем сопротивляться любым попыткам ниспровергнуть волю народа», — добавил Джон.

Также обе стороны уверены в своем большинстве в новом парламенте.

Текущие выборы проходят в условиях первого за 40 лет спада второй по величине экономики Западной Африки: эпидемия коронавируса подорвала две главных статьи экспорта Ганы – какао и нефть.

Ранее представители международной группы партнеров Центральноафриканской Республики G5+ поддержали решение Конституционного суда, который 3 декабря отказал в регистрации ряду претендентов, до этого изъявивших желание баллотироваться на пост президента.

Эта платформа объединяет в себе партнеров ЦАР и международные организации, которые выступают в качестве посредников мирного процесса в республике. В настоящий момент в ее составе работают Россия, Франция, США, ЕС, ООН, Африканский Союз, а также МИНУСКА и Центральноафриканский Союз. Участники G5+ подчеркивают, что вердикт Конституционного суда является очередным шагом на пути страны к установлению верховенства закона и проведению легитимных выборов 27 декабря 2020 года.