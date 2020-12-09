«Ждут приказа»: Леонков заявил о готовности Украины атаковать Донбасс

Вооруженные силы Украины готовы к реализации военного сценария по разрешению конфликта в Донбассе. К такому мнению пришел в интервью ФАН военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В Европе обратили внимание на то, что украинская сторона стала гораздо более активно высказываться о возможности военного решения вопроса на Донбассе после конфликта в Нагорном Карабахе. Отдельные украинские представители заявили о необходимости «использования опыта Азербайджана в плане восстановления территориальной целостности».

В свою очередь чешский аналитик Марек Пршигода посоветовал Украине «даже не думать» о военном варианте решения вопроса с Донбассом. По его словам, устремления Киева не поддерживают европейские страны, а помощь от США не будет поступать напрямую. Кроме того, эксперт напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что такой шаг со стороны киевских властей может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом».

Марек Пршигода также назвал единственное условие, при котором армия Украины может пойти в наступление на Донбассе. По его словам, к активным действия Киев может подтолкнуть глубокий кризис, который как раз и приведет к эскалации ситуации на линии соприкосновения сторон гражданского конфликта.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым с просьбой оценить вероятность того, что Киев попробует разрешить ситуацию в Донбассе военным путем, учитывая тот факт, что в Донецке и Луганске сообщают о концентрации сил и средств ВСУ близ линии разграничения. По его словам, решение о начале боевых действий будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне.

«Решать такие вопросы будет не Киев, а те, кто сегодня заказывают музыку, — Соединенные Штаты. На Украине все находится под управлением Госдепа. Недавно на территорию Украины прибыл политический десант (15 человек) от Джо Байдена для решения вопросов. Состав делегации неизвестен, но их приезд совпал с концентрацией сил и средств ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, экс-премьер Великобритании Тони Блэр недавно заявил, что Украина должна беспрекословно прислушиваться к поставленным задачам из США. Получается, что если поступит команда из Вашингтона о начале наступления на Донбасс, то ВСУ пойдут. А главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Киев готов выполнить этот приказ. В свою очередь Владимир Зеленский указал, что киевские власти не будут экономить на армии», — отметил собеседник ФАН.

Военный эксперт также оценил возможность начала очередного витка противостояния на линии фронта в Донбассе. По его мнению, вероятность наступления ВСУ очень высокая.

«Если сложить все вышеуказанные заявления, то вероятность силового решения конфликта в Донбассе со стороны Украины, которая не соблюдает Минские соглашения, очень высокая. Помимо этого, ситуация дошла до того, что началом полномасштабных боевых действий может послужить любой повод. Также стоит отметить, что за время перемирия ВСУ пристреляли позиции, а Киев поднял военно-технический уровень своей армии. Даже сами ополченцы, которые находятся на передовой, говорят, что нынешние Вооруженные силы Украины значительно отличаются от тех формирований, которые они загоняли в котлы в 2014 и 2015 годах», — указал военный эксперт.

Алексей Леонков считает, что Вооруженные силы Украины попытаются воплотить в Донбассе «нагорно-карабахский сценарий». Кроме того, для реализации военного плана Киев ждет лишь приказа от Соединенных Штатов.

«У киевских силовиков сегодня появилось большое количество беспилотников. Понятно, что Киев попытается разыграть в Донбассе «нагорно-карабахский сценарий». А вот у защитников ДНР и ЛНР наблюдается дефицит зенитно-ракетных комплексов. Несмотря на то, что ополченцы имеют опыт борьбы с БПЛА, им будет очень тяжко. Сегодня для атаки Украина имеет самую выгодную позицию в военно-техническом плане. Поэтому, если будет отдан приказ, то ВСУ готовы пойти в наступление на Донбасс», — резюмировал Алексей Леонков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Кургинян предрек Украине полное уничтожение в случае наступления на Донбасс.