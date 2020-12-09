Режим повышенной готовности в Пензенской области вновь продлили из-за пандемии

Пенза, 9 декабря. На территории Пензенской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции режим повышенной готовности продлен до 24 декабря включительно. Об этом в личном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

Кроме того, на территории области будут введены ограничения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и т.п. Так, например, допускать посетителей можно лишь при условии, что на одного человека будет предоставлена площадь не менее 10 квадратных метров.

Также пресс-секретарь губернатора уточнила, что в физкультурно-спортивных и образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, должны быть изменены графики проведения тренировок. Такая мера необходима для увеличения перерывов между спортивными занятиями, во время которых может проводиться дезинфекция помещений и их проветривание.