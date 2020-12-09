Новогодний подарок для девушки: как сделать, чтобы сюрприз оказался приятным

Новогодний подарок для девушки часто похож на уравнение с множеством неизвестных. Вроде бы решение должно быть, однако их бесконечное число! На что ориентироваться молодому человеку, чтобы хоть немного упростить себе задачу? Самый удачный вариант, если девушка определилась самостоятельно и сказала, что ей нужно. А если нет? Причем дама в данном случае — это совсем не обязательно возлюбленная. Ею может быть и коллега по работе или учебе, и партнер по бизнесу. Но так или иначе молодой человек находится в очень сложной роли Санта Клауса, Деда Мороза, Снегурочки и оленя одновременно. Нужно, чтобы подарок был душевным, модным, красивым, по-женски практичным, уместным и финансово доступным для самого дарителя. Как же реализовать все это на практике? Разбираемся и создаем собственный топ подарков для девушки на Новый год и Рождество вместе с ФАН.

Косметика и одежда в подарок девушке на Новый 2021 год

«В сумке тушь, расческа, туфли...» — так поется в одной известной песне. Наш топ подарков открывает рубрика «Красота». Накануне праздника во многих магазинах косметики на полочках появляются небольшие разноцветные коробочки с готовыми наборами косметики. В них есть универсальные вещи, которыми пользуется практически каждая девушка. Это те самые тушь и расческа, о которых поется в песне, а также, например, термальная вода.

Тушь может быть черного, коричневого либо темно-синего цвета — это классика. Термальная вода отличается только производителем и ценой, в остальном ее предназначение одинаково. Расческу можно выбрать в зависимости от возраста девушки — спокойных оттенков или с блестками-пайетками. Как правило, в такие наборы еще добавляют увлажняющие средства и гели для душа, эти позиции найдут применение в хозяйстве любой дамы. И не бойтесь показаться банальным, ведь косметика и уходовые средства — отдельная строка в бюджете прекрасной половины, такой подарок будет кстати всегда.

Таким же спросом в девичьей ванной будут пользоваться пенки, бомбочки и соли для принятия водных процедур, ароматические свечи, оригинальное мыло ручной работы, крем для рук и тела. Однако лучше не стоит покупать шампунь, дорогой крем или маску для лица, краску для волос или средство для эпиляции: такие вещи дамы обычно выбирают самостоятельно.

Если ваша девушка любит укладывать волосы, можно подарить ей симпатичный фен — большой и мощный или, наоборот, портативный для поездок. Коллега по работе, скорее всего, оценит такой же небольшой дорожный утюжок-отпариватель — незаменимый спутник в командировке. Для рабочих поездок также хорош кейс-косметичка с базовым набором необходимых вещей — тоник, средство для умывания, молочко для тела.

Одежду в подарок можно выбирать, только если вы совершенно уверены, что она подойдет даме по всем параметрам. Либо это должна быть деталь туалета наподобие шарфика, платка, каких-то забавных или необычных аксессуаров. Чем более приятельские у вас отношения — тем смелее может быть форма и принт на таком подарке. Для девушек из компании таким презентом может стать футболка с надписью или изображением ее любимой музыкальной группы.

Что оригинальное подарить девушке на Новый год 2021?

Следующая рубрика — «Необычные подарки». Выбирая подарки, относящиеся к категории «оригинально», молодой человек ступает на шаткую почву неожиданных реакций от своей девушки. Как сталкер, прокладывающий путь в зыбком пространстве взаимоотношений, парень должен быть готов к любому повороту событий. А если серьезно, то для того, чтобы делать очень оригинальные презенты, нужно действительно все-таки разбираться во вкусах своей визави. Попробуйте аккуратно и заранее выяснить, что ваша девушка подразумевает под «оригинальностью»? Ведь, возможно, она не любит, например, кататься на собаках по причине аллергии на животных. В этом деле главное — без вреда для организма.

Если ваша дама — любительница активного времяпровождения, то оригинальным может стать приглашение на тематический квест, возможно, связанный с ее хобби. Например, освоение скалодрома, подготовительное занятие для морской регаты и так далее. Девушке нравится изучать историю города — выбирайте экскурсию по неожиданным местам, а программу вы можете составить самостоятельно. Танцевальных, музыкальных и поэтических вечеров сейчас также несметное количество, разных жанров и стилей. Запланируйте, наконец, поездку в другой город, на которую до этого никогда не хватало времени. Или, напротив, выберите деревенский отдых с печкой или камином, такие предложения существуют и пользуются большим спросом.

Столь же разнообразными сегодня являются и предложения сертификатов на первое занятие чем-либо: это может быть урок живописи, вокала, испанского языка, игры на флейте. Ведь лучший подарок девушке на Новый год — это начало реализации ее мечты, приближение ее хотя бы на один шаг.

Что вкусного можно подарить девушке на Новый год?

Следующая рубрика — «Деликатесы и десерты». Когда фантазия вам отказывает или время слишком ограничено, воспользуйтесь старой доброй формулой «Шампанское, конфеты и цветы». Впрочем, на Новый год можно обойтись и без цветов. Варианты продуктовых презентов также могут расшириться — например, «Коньяк, икра и крабы», «Вино, марципан и мандарины», «Текила, лайм и креветки», а если девушка воздерживается от алкоголя, то «Чай, финики и сыр». Либо поищите крафтовые шоколадные наборы наподобие «Даров Сибири», где в качестве начинки присутствуют засахаренная малина и кедровые орешки. И вкусно, и полезно.

В топ новогодних продуктов входят также все изделия из шоколада — тортики, печенье, вафельки, конфеты. Сладостями в праздничные каникулы балуются даже те, кто придерживается диеты. А для тех, кто к шоколаду равнодушен, можно порекомендовать корзинку с фруктами: благо, зимой всегда можно найти и цитрусовые, и ароматные яблоки, и что-то более экзотическое — ананас, манго, папайю. И не забудьте подписать новогоднюю открытку с самыми теплыми пожеланиями.