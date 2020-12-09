Анатолий Вассерман предрек экономическую катастрофу в Америке

Сегодня свой 68 день рождения отмечает журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман. На ряду со многими друзьями поздравил именинника и ФАН. В беседе с изданием эксперт подвел общие итоги прошедшего года.

По его словам, практически все события последних 12 месяцев так или иначе связаны с коронавирусом, в том числе и прошедшие выборы президента США.

«Даже предстоящая экономическая катастрофа в Соединенных Государствах, вызванная тем, что Байдена, скорее всего, все-таки запихнут в Белый дом тоже, в какой-то степени вызвана пандемией. Если бы не это, то даже тех гомерически наглых фальсификаций, которые учинили демократы в ходе подсчета голосов, не хватило бы, чтобы отстранить Трампа от власти. Боюсь, что Соединенные Государства ждут очень тяжелые события», — сказал публицист.

Собеседник дал оценку и мировой экономике в целом.

«Карантин на почве пандемии поставил точку в системе глобального разделения труда путем узкой специализации целых стран. Кстати, Трампа избрали президентом за обещание демонтировать эту систему, но, к сожалению, она уже довела мир до очередной Великой депрессии, которая тянется с 2008 года и по сей день. Стало ясно, что при такой системе карантин разрушает практически всю мировую экономику. Надеюсь, что в достаточно скором будущем начнется восстановление системы, при которой каждая страна занимается всеми доступными ей видами деятельности, а не выбирает лишь 2-3 сферы. Это шанс выйти из кризиса», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

В качестве примера он привел Китай, куда переведено множество производств из других государств. В силу этого большая часть технологических цепочек производства замкнута внутри страны. Поэтому, как только отменили карантин внутри государства, китайское производство восстановилось.