Китайские аналитики восхитились возможностями российской бронетехники нового поколения

Москва, 9 декабря. Китайские аналитики высоко оценили перспективную среднюю гусеничную платформу, разрабатываемую «Ростехом», «Курганец-25». О преимуществах этой техники они рассказали на страницах издания Sohu. Перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Военные эксперты из Китая подчеркнули, что «Курганец-25» представляет собой будущее российского тяжелой бронетехники. Они добавили, что перспективная многоцелевая гусеничная платформа призвана заменить некоторые тяжелые боевые машины, которые долго находились на службе.

Конструкторы предполагают, что «Курганец-25» должен стать основой для формирования целого семейства бронетехники, включая боевую машину пехоты, БТР и противотанковую самоходную установку. Первые модели этой техники были продемонстрированы на Параде Победы в 2015 году в Москве.

Сейчас «Курганец-25» проходит государственные испытания. Планируется, что их завершат в 2022 году. Китайские аналитики обратили внимание на преимущества российской гусеничной платформы, вес которой составляет 25 тонн.

«Бронетехника на новой платформе вместительнее, чем БМП и БТР, которые раньше использовались в России», — отметили китайские аналитики.

Также эксперты обратили внимание на безопасность и комфорт «Курганца-25», этих характеристик удалось достичь благодаря специальным проектным решениям. Кроме того, китайские аналитики обратили внимание на конструкцию — она выполнена по модульному принципу. Это упрощает ремонт, модернизацию техники и ее адаптацию под выполнение современных боевых задач, говорится в материале Sohu.

Отмечается, что у «Курганца-25» мощный двигатель и отличное вооружение. В частности, у боевой машины есть модуль «Эпоха», который состоит из мощной 57-миллиметровой пушки и противотанкового ракетного комплекса «Корнет», указали авторы китайского издания.

«Курганец-25» — перспективная средняя гусеничная платформа, которая была сконструирована по модельному принципу. Это даст возможность облегчения и ускорения производства и ремонта бронетехники на ее базе. Подробнее — в материале ФАН.