Любительский футбольный матч в Мексике окончился расстрелом победителей

Встреча двух любительских футбольных команд в мексиканском штате Гуанахуато закончилась расстрелом спортсменов. 7 декабря к празднующим на трибунах игрокам подъехали несколько машин с вооруженными людьми, после чего прогремели несколько взрывов и началась стрельба, продолжавшаяся около минуты.

Многим из присутствующих на стадионе удалось укрыться на близлежащем кладбище, однако четверо футболистов погибли, и еще трое получили тяжелые ранения.

В ноябре в американском городе Уоватоса, штат Висконсин, неизвестный преступник устроил стрельбу. В результате пострадали восемь человек, а стрелок сбежал.

О произошедшем в пятницу сообщило местное управление полиции в Twitter. Известно, что среди пострадавших есть один подросток. Все раненые были госпитализированы. Обстоятельства ЧП не уточняются. Полицейским до сих пор не удалось установить личность стрелявшего. После совершения преступления он скрылся, и на данный момент правоохранительные службы заняты его поиском.

До этого полиция американского Портленда сообщила о стрельбе на юго-востоке города в жилом районе. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 25 гильз. Обстрелу подверглось жилое здание и припаркованный рядом автомобиль.

2 ноября в Вене произошла серия перестрелок, по итогам которых пострадали десятки человек. Один из стрелков был убит в ходе столкновения с полицейскими. Было подтверждено, что стрельба велась в шести разных местах.

Австрийское правительство классифицировала эти эпизоды как террористические. Впоследствии были задержаны четверо злоумышленников.