Зеленский потерял контроль над регионами Украины и экономикой, признали в Киеве

На фоне острого экономического кризиса, всплеска эпидемии коронавируса и полной политической неопределенности на Украине местные эксперты рассуждают о том, что привело страну к структурной деградации, передает корреспондент ФАН из Киева.

По мнению киевского политолога, главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, сегодня, при руководстве Владимира Зеленского, Украина находится в очень большой опасности.

«Страна критически нуждается в модернизации и построении современной системы управления. Уже очевидно, что меры, которые срабатывали в других странах и других исторических обстоятельствах, не обязательно будут работать в нашей стране. Украина не сможет построить достойное будущее по чужим рецептам, — убежден аналитик. — Поведение власти свидетельствует о том, что ситуация в стране вышла из-под ее контроля. То, что власть неопытна и некомпетентна, было известно было уже давно. Но теперь ее даже не воспринимают всерьез, что подтвердили местные выборы. А правительство [Дениса] Шмыгаля на своем заседании обсуждает, будут ли вообще выполняться его решения».

По мнению Золотарева, наглядный пример политического инфантилизма властей — история, когда на фоне экономического спада и грядущего локдауна они сначала «ставят на уши» малый бизнес с внедрением кассовых аппаратов, а затем «сдают назад».

«Когда власть демонстрирует мышление на уровне детского сада, ее перестают воспринимать всерьез. Подсознательно власть это понимает и еще меньше желает брать на себя ответственность. Ведь любое ее неосторожное действие может спровоцировать неуправляемую реакцию. Власть боится предпринимать действия, способные вызвать ответную реакцию людей, — указывает глава «Третьего сектора». — Все это прекрасно видят украинцы, которые устали от беспомощности и безответственности. Нужен лидер, способный вывести страну из этой передряги. А ведь всего год назад, после победы на выборах [Зеленского], будущее Украины многим виделось безоблачным. Никто не хотел и слышать, что «опираться надо на твердое». То есть «слуги» должны были наводить мосты не только с «Голосом», но и с «Батькивщиной» [Юлии] Тимошенко, которая имеет не только политический талант, но и опыт государственного деятеля».

Золотарев уверен — при нынешнем развитии событий на Украине может сложиться ситуация «идеального шторма».

«Сейчас стране остро необходимы те, кто не делит граждан на своих и чужих, те, кто умеет объединять людей. Сегодня Украине требуются взрослые политики, в смысле наличия у них ключевых качеств — умения видеть общую ситуацию в стране, чувствовать «проблемные точки», просчитывать действия всей властной команды и брать на себя ответственность за ключевые решения», — указал киевский аналитик.

Президент аналитического центра «София» Андрей Ермолаев заявил, что Украину погубили неправильно проведенные социально-экономические реформы.

«В последние годы в стране велась целенаправленная трансформация структуры украинского общества, которая привела к резкому сокращению среднего класса. Радикально изменилась и система внутренних социальных коммуникаций и приоритетов в стране. Те же «майданы» в Киеве каждый раз сопровождались огромным подъемом молодежи, в основном — из класса предпринимателей. Они требовали свобод, дополнительной поддержки, самоуправления и так далее, — напомнил Ермолаев. — «Майданы» вызвали потрясения в системе социальной организации страны. На выходе всегда вставал вопрос о проведении резких экономических реформ, разгосударствлении целых отраслей и так далее. В итоге сегодня большую часть среднего класса в стране составляют торговцы, родные чиновников, рантье, околополитические проходимцы и так далее».

Большая часть этих людей не имеет больших целей — они привыкли выживать здесь и сейчас и не видят каких-либо других перспектив, стоящих перед страной, считает эксперт.

«Этот средний класс не заинтересован в национальных экономических программах, связывающих страну изнутри. В условиях острого экономического кризиса и обвальной деиндустриализации на Украине с каждым месяцем остается все меньше групп капиталов, которые бы обеспечивали внутреннее разделение труда, взаимную зависимость территорий и ресурсов, — считает Андрей Ермолаев. — В итоге регионы Украины живут все более обособленно, их между собой мало что связывает, кроме дорог и пары-тройки общенациональных торговых ритейлеров. Даже пресловутая «децентрализация», объявленная еще при [Петре] Порошенко, из развития самоуправления на местах превратилась в процесс перераспределения бюджетов и полномочий между элитами. По сути, это оформление того процесса разрушения единого социального, экономического и гуманитарного пространства, который вовсю идет на Украине».

По мнению Ермолаева, сегодня в самом загнанном и униженном положении на Украине оказался средний класс. Тот самый, который поначалу выступил движущей силой обоих Майданов, особенно в 2013-2014 годах.

«Сегодня он максимально раздроблен и не способен защитить свои интересы. Как следствие — украинское общество сегодня переживает полный интеллектуальный дефолт. Это подтверждают и частые перепалки между представителями нынешней элиты, которые обвиняют друг друга во внешнем управлении, — подчеркнул президент центра «София». — Да, у Украины хватает и других проблем — дыра в бюджете, катастрофическое падение производства, массовая миграция и так далее. Но именно интеллектуальный дефолт кажется мне самой острой проблемой страны. Именно эта социальная трансформация, произошедшая на Украине в последние годы, предопределила острый кризис государственных институтов, который только набирает обороты».

Ермолаев отметил — вслед за разрушением основ государственности на Украине начался процесс их полного распада.