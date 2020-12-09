Байден будет заниматься масками и вакциной первые 100 дней своего президентства

Делавэр, 9 декабря. Джо Байден заявил о трех «беспрецедентно» эффективных шагах в борьбе с пандемией, которые он собирается предпринять в первые 100 дней своего президентства. Выступая в своем родном городе Уилмингтон, политик пообещал бороться с COVID-19 указом о ношении масок и распространением вакцины. Также он попытается открыть школы. Об этом сообщает Fox News.

Предполагаемый победитель президентских выборов пообещал в первый же день подписать приказ, требующий носить медицинские маски там, где это допускается законом. Например — в федеральных зданиях, в поездах, самолетах и автобусах. По всей видимости, это и является квинтэссенцией тех долгих совещаний со специалистами и напряженного планирования, о которых рассказывает политик.

«Я также буду работать с губернаторами и мэрами, чтобы сделать то же самое в их Штатах и городах. Нам понадобятся маски везде, где это возможно», — сказал Байден.

Также он гарантировал, что сможет обеспечить изготовление 100 миллионов вакцин к концу стодневного периода. Первыми препараты получат медики и тяжелобольные, а также преподаватели. Здесь следует заметить, что американская фармацевтическая компания Pfizer, занимающаяся разработкой лекарства, объявила о неспособности поставлять вакцины в таких количествах в столь сжатые сроки. Кроме того, большую часть препаратов уже скупили другие страны, так что, по оценкам Белого дома, провести вакцинацию граждан США удастся только к началу лета 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что медицинские работники Калифорнии работают на износ и не щадят себя, но при этом все равно не могут справиться с нагрузками: в штате госпитализируют рекордное количество американцев с подтвержденным коронавирусом, многих из них уже не получается спасти. Врачи и медсестры бьют тревогу — ситуация им неподвластна, COVID-19 в этой схватке побеждает.

CNN отмечает, что еще летом медучреждения Соединенных Штатов справлялись с пандемией, а их сотрудники активно работали над улучшением качества лечения и думали над проблемой нехватки средств индивидуальной защиты. Теперь все изменилось: измотанные специалисты трудятся и днем, и ночью.