Аналитики выявили ложь в «шокирующем» прогнозе Saxo Bank на 2021 год

Москва, 9 декабря. Датский инвестиционный банк Saxo Bank представил традиционные «шокирующие» прогнозы на следующий год, которые могут оказать серьезное влияние на финансовые рынки. Список включает события, воплощение которых маловероятно, однако они привлекают внимание мировых инвесторов. В прогнозах разобрался корреспондент издания «ПолитРоссия» с помощью экспертов. Аналитики раскрыли правду и ложь в «шокирующем» прогнозе Saxo Bank на 2021 год.

Предсказания Saxo Bank являются по-настоящему шокирующими, но маловероятными. Подобные прогнозы банк публикует уже в течение 18 лет. Речь идет о покупке американской корпорацией Amazon Кипра, прорыве в термоядерной энергетике, а также отказе людей от работы. Эти события, если будут воплощены, смогут оказать огромное влияние на финансовые рынки. Эксперты поделились своим мнением насчет предсказаний и рассказали, могут ли они сбыться.

Профессор кафедры финансов Российской экономической школы, директор программы «Мастер финансов» Алексей Горяев прокомментировал одно из предсказаний датского банка, специалисты которого заявили, что большие международные корпорации вступят в противостояние с правительствами из-за налоговых споров. Amazon, к примеру, чтобы решить этот вопрос должна будет перенести штаб-квартиру на Кипр, а также переписать налоговый кодекс.

С точки зрения эксперта, подобное развитие сценария Евросоюз не допустит. Он объяснил, что «покупка не прямая, условная».

«Тем не менее эта история в некотором смысле пройдена, потому что в ЕС и так есть Ирландия, которая ровно то же и делала в течение длительного времени. То есть имела низкую налоговую ставку, которая была очень привлекательна для международных гигантов. Они регистрировали там свою штаб-квартиру и минимизировали налоговые выплаты», — подчеркнул Алексей Горяев.

По его словам, «крупнейшие страны по всему миру, в том числе ЕС, борются с такими схемами, стремясь к тому, чтобы крупные компании совершали адекватные налоговые платежи». Директор программы «Мастер финансов» обратил особое внимание на то, что прогноз Saxo Bank не нужно трактовать в буквальном смысле. Датский банк просто хотел наглядно продемонстрировать, что ситуация могла бы произойти, но есть ряд преград.

«Многие компании переросли одну страну, действуют на глобальном уровне и стремятся защищать свои интересы, в частности по выплате налогов. Но крупнейшие страны имеют достаточно ресурсов, чтобы противодействовать этой политике», — пояснил финансист.

Saxo Bank также говорит о том, что в энергетической сфере произойдет настоящий прорыв. Специалисты банка уверены, что в следующем году у человечества появится возможность решать сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы. Это будет возможно благодаря искусственному интеллекту. На это предсказание отреагировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он назвал необоснованным суждением слова о термоядерном синтезе, так как «реальных оснований под этим нет».

«Человечество не продвинулось в этом плане в 20-м году так, чтобы в 21-м могло что-то произойти. И это не прогноз, потому что прогноз — это научно обоснованное суждение о будущем. А это, скорее, предсказание, гадание. Почему это произойдет, когда, по каким причинам — они об этом не говорят», — констатировал Юшков.

Кроме того, он обратил особое внимание на то, что «руководство стран не видит термоядерный синтез в качестве реальной альтернативы атомной энергетике».

По прогнозам Saxo Bank, в 2021 году, регулярные выплаты от государства будет получать каждый гражданин, поэтому люди начнут отказываться от работы. Это явление приобретет массовый характер, уверены специалисты датского банка. Те, кто работать продолжит, делать будут это в дистанционном формате. Следовательно, опустеют большие города, так как многие вернутся в регионы. Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ, доктор социологических наук Елена Омельченко подчеркнула, что подобный сценарий навряд ли будет реализован в РФ, однако она указала на некое сходство с ОАЭ.

«Интересная, конечно, затея, похожая на ситуацию в тех же Арабских Эмиратах. Но мне кажется, это что-то фантастическое. Базовый доход — это некая подушка безопасности, которую предоставляют развитые государства, имеющие определенные ресурсы», — поделилась своей точкой зрения Омельченко.

Как добавила эксперт, «это не означает, что человек вообще не будет работать, особенно для молодежи это очень значимо».

Эксперты Saxo Bank также пророчат, что в будущем ожидается обвал цен на связь и стремительный рост скорости обмена данными. Это в 2021 году возможно будет благодаря развитию спутниковых систем SpaceX и Starlink. Вице-президент по развитию инфраструктуры Вымпелком (Билайн) Андрей Патока выразил сомнение по поводу того, что это может произойти в следующем году.

«Нас, россиян, беспокоит больше российский рынок, который славится очень высоким качеством и одним из самых низких в мире уровней цен на услуги связи. Надеюсь, что это не будет самой большой проблемой в ближайшие годы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что аналитики Saxo Bank предрекли мировой экономике новые шоки в 2021 году. С их точки зрения, разработка и вывод на рынок вакцин от коронавируса окажет негативное влияние на мировую экономику.