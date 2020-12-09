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Военный эксперт объяснил, почему генералы США так любят расхваливать армию Китая

Военный эксперт объяснил, почему генералы США так любят расхваливать армию Китая

Неожиданная похвала американского генералитета в адрес армий конкурирующих с США государств может быть продиктована его алчностью. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее, 8 декабря, на интернет-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что при сохранении текущих темпов роста китайского военно-промышленного комплекса, он уже совсем скоро «нагонит» по уровню развития американский. Так, представитель Пентагона посетовал, что КНР «разрабатывает авианосцы» и уже обзавелась истребителями «четвертого и пятого поколений».

«Генерал Милли констатирует очевидное, — заметил Баранец. — Уже по целому ряду направлений китайская армия становится сильнее американской — например, по количественному составу военно-морского флота в Тихом океане. КНР также превосходит США по спутниковому и кибероружию, по радиоэлектронной борьбе и так далее».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» отметил, что существует целый ряд признаков, по которым армия Китая уже уходит в отрыв от американской по уровню оснащения — и все благодаря усилиям китайцев в области ВПК.

Военный эксперт объяснил, почему генералы США так любят расхваливать армию Китая

«Какие параметры есть у военно-промышленного комплекса? Прежде всего, это количество предприятий, количество занятых на них рабочих и количество технологических линий, — подчеркнул эксперт. — И в этом отношении Китай действительно вырвался вперед».

Собеседник ФАН добавил, что при всей правоте генерала Милли, его речь не была лишена лукавства.

«Есть такой лицемерный прием у американского военного командования: когда хочется вытащить побольше денег из казны, надо орать на весь мир о «наступлении русских» и «готовых догнать китайцах» — и тогда перепуганное правительство США вбухает в национальный ВПК еще несколько десятков миллиардов долларов», — объяснил Баранец.

Вместе с тем, по его словам, Милли хоть и хитрил, но говорил вещи, приближенные к истине: у «хваленой-расхваленой» американской армии появился достойный соперник, который вот-вот превзойдет ее по уровню мощи.

«Это данность, которая видна очень многим военным специалистам по всему миру, — заметил эксперт. — Неслучайно Конгресс США уже без всякого зазрения совести называет в числе главных угроз для Америки не только международный терроризм, но и Китай с Россией. Возмутительное хамство».

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