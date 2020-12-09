Роман Мадянов о работе Дедом Морозом: Напились со Снегурочкой и никуда не поехали

Заслуженный артист России Роман Мадянов всего раз переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы заработать, но эта попытка была обречена на провал. О забавном случае под Новый год, недавних ролях и жизни за городом артист рассказал в эксклюзивном интервью ФАН.

«Аккуратненько продолжаем работать»

— Роман, в следующем году вам все-таки присвоят, наконец, звание народного артиста?

— Не знаю, никто еще не отправлял, некому отправлять на мое звание. Никто этим не занимается, никому это не надо. А мне самому некогда этим заниматься.

— Много сейчас работы? Где мы в ближайшее время вас увидим?

— Я сейчас в Геленджике, на съемках. Радует, что работа меня еще посещает, и это замечательно. Театр «посещает» сейчас в меньшей степени. Жизнь очень непростая, нелегкая, но тут не жаловаться надо — дело не в этом. Вот в кино сейчас, к счастью, осторожно, аккуратненько, но продолжаем работать, и пока есть небольшие наметки. Не хочется сейчас вперед загадывать, но будем надеяться и выкарабкиваться как-то из этой ситуации.

— Что в Геленджике, у кого снимаетесь?

— Жанр семейный. Сейчас сложно говорить — криминальное кино или не криминальное. Не хочу называть, чтобы ничего не навлечь. Давайте пока не будем.

— А вы вернетесь к Новому году из теплых мест?

— Я прилетел на один день, завтра снимусь, послезавтра прилечу, поеду на примерку. Вот примерят на меня мундир — в историческую драму. Это уже в другом фильме. Вот так вот — выбирать не приходится.

«Было хорошо, но не до детей»

— У вас такая фактура шикарная для Деда Мороза, у вас с этим ничего связано не было?

— Дедов Морозов я в кино играл, но самому ходить и зарабатывать на этом деньги... Был легкий опыт: напились в зюзю со Снегурочкой и никуда не поехали. Причем Снегурочка была инициатором.

С нами были еще две пары. Мы нажрались просто, было очень хорошо, но не до детей. На этом опыт елок [для меня закончился]. «В Голливуд, где съемочный день — миллион долларов? В январе? Да вы что, у меня же «елки»!» Меня миновала чаша сия, я массовиком-затейником не ходил.

— Новый год где будете встречать?

— Дома, естественно. Дома, только дома. Хорошо бы, конечно, после 20-го числа вообще в Москву не наезжать. Потому что как бы Собянин ни запрещал, все равно полстраны почему-то поедет покупать подарки в Москву, хотя они есть в любом городе. Поэтому выезжать из пригорода в столицу нашей родины как-то не хочется или хочется максимально редко.

— А вы где живете, за городом?

— Я в Москве не живу — под Бронницами, в Подмосковье. Потому что это невозможно: в четырех стенах, эти бетонные коробки... Это, конечно, ужасно.

— Я понимаю, вы такой человек — вам коробка, конечно, мала.

— Когда снимали до пандемии, в Бронницы, конечно, не наездишься на участок — приходилось жить, просто ночевать в московской квартире. Я могу вам сказать, что это тихий ужас: я там через два-три дня просто завывал. Рад был только тому, что работы было много.

Я, грубо говоря, с утра срывался, спозаранку, и чем позднее приезжал домой — тем лучше. Приехал, лег и утром сразу уехал. Я представил, как народ тут по два месяца сидел в заточении с этой пандемией, — медали надо просто давать людям! А кто еще с маленькими детьми, так это вообще — по две медали надо давать!

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