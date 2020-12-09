Шубская показала на видео старшего сына от Овечкина

Москва, 9 декабря. Супруга хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Анастасия Шубская рассказала своим подписчикам, как со страшим сыном готовится к празднованию Нового года. Свежие кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

Шубская часто делится со своими поклонниками интересными видео и фотографиями, приоткрывающими завесу личной жизни. Недавно она опубликовала видеокадры, на которых запечатлен ее старший сын Сережа, которому уже два года. Младшему наследнику Овечкина исполнилось шесть месяцев.

На обнародованных кадрах Сережа с интересом рассматривает новогоднюю елку.

«Пойдем игрушки выбирать?» — спросила Шубская у сына.

Ранее Анастасия Шубская решила показать своим подписчикам дорогие подарки от незнакомца. Одним из последних презентов, которым похвасталась супруга Овечкина, стал платок и термос от модного дома Dior. Личность того, кто сделал такой роскошный подарок, девушка решила не раскрывать.