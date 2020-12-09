Протестантские церкви в Калифорнии стали стрип-клубами ради обхода ограничений

Две крупные протестантские церкви в Калифорнии обошли запрет на массовые собрания, объявив себя «стрип-клубами для всей семьи». Ребрендинг связан с тем, что по закону штата подобные заведения могут оставаться открытыми для посетителей.

Пасторы Юрген Маттезиус и Роб Маккой из Сан-Диего под ритмичную музыку сняли с себя пиджаки и галстуки, после чего заявили, что их церкви официально объявляются семейными стрип-клубами. Такой жест служители объясняют следующим образом:

«Те, кто подвергся насилию, находятся в карантине вместе со своими обидчиками. Пожилые люди одиноки и изолированы без всякой причины. Никто не может присутствовать на похоронах своих близких... Это наша обязанность — поддерживать людей».

Недавно Верховный суд приказал калифорнийским судьям в ближайшее время пересмотреть законодательство и либо закрыть стрип-клубы, либо открыть церкви.

В середине октября более 35 членов экипажа подводной лодки ВМС Великобритании «Vigilant» заразились COVID-19 в результате захода на военную базу Кингс-Бей в штате Джорджия, США. Моряки атомной подлодки грубо нарушили правила изоляции, установленные на боевом корабле с межконтинентальными баллистическими ракетами «Trident» на борту. Британские подводники без позволения покинули судно и отправились гулять на американские пляжи. Там моряки посетили ряд баров и стриптиз-клубов. В одном из заведений они и заразились коронавирусом.

Представитель Министерства обороны Великобритании не стал давать комментарии, сославшись на то, что «Королевский флот не сообщает об операциях подводных лодок». Но и без этого британская общественность и СМИ уверены, что происшествие крайне негативно сказалось на боеготовности атомной субмарины, так как из строя выведена треть ее экипажа.